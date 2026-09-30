Video grabado con un iPad sería clave en el caso contra Abigaíl Pérez, acusada de matar a su novio

El hecho ocurrió el 11 de marzo en una vivienda ubicada en Fondren Road, en Houston, Texas, donde Cornejo recibió un disparo en la cabeza mientras se encontraba con Pérez.

Houston, Texas. Un video que Emily Abigail Pérez, de 18 años, estaba grabando con un iPad se convirtió en una pieza importante de la investigación por la muerte de su novio, Diego Cornejo, también de 18 años, ocurrida en marzo de 2026.

La joven habría explicado que estaban jugando con la luz y el láser del arma y que ella creía que estaba descargada cuando la apuntó hacia su novio y accionó el gatillo.

Según documentos judiciales citados en reportes del caso, Pérez declaró a los investigadores que ambos estaban manipulando un arma que Cornejo había comprado recientemente.

Sin embargo, los investigadores revisaron posteriormente la grabación realizada con el iPad y encontraron un elemento que pasó a formar parte de la evidencia del caso.

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De acuerdo con los documentos de la acusación, en el video se escucha a Cornejo decir “está cargado” momentos antes de que se produzca el disparo.

La grabación también habría captado el momento en que el arma fue accionada, lo que permitió a los investigadores revisar los acontecimientos registrados en los instantes previos al hecho.

Tras recibir el disparo, Cornejo fue trasladado a un hospital de Houston, donde posteriormente fue declarado muerto debido a la gravedad de las heridas.

El video se convirtió así en una pieza relevante para reconstruir lo ocurrido y contrastar las declaraciones entregadas por Pérez durante la investigación.

Pérez fue acusada de homicidio involuntario (manslaughter) el pasado 18 de septiembre y fue arrestada el 23 de septiembre, de acuerdo con documentos judiciales citados por medios locales.

Posteriormente, la joven fue ingresada en la cárcel del condado de Harris y un juez fijó su fianza en 50,000 dólares, mientras el proceso judicial continúa.

La acusación corresponde a una imputación y será en el proceso judicial donde se determinarán las circunstancias y responsabilidades relacionadas con la muerte de Cornejo.