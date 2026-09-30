Unas 50 guacamayas rojas ya vuelan libres en Gracias, Lempiras

Gracias, Lempira. Una nueva generación de guacamayas rojas fue liberada en Gracias, Lempira, como parte de un proyecto que desde 2017 trabaja en la recuperación de esta especie y que ya ha logrado establecer una población de aproximadamente 50 aves volando en libertad en la zona.
Esta es la cuarta liberación realizada por el proyecto Guara Lenca, una iniciativa enfocada en restaurar las poblaciones de guacamaya roja y fortalecer su conservación en los ecosistemas de esta región del occidente de Honduras.
Uno de los resultados más relevantes es que las aves liberadas en años anteriores ya se reproducen de forma natural, un indicador de que la población se está estableciendo y ha logrado adaptarse a las condiciones del territorio.
Las guacamayas incorporadas en esta nueva etapa provienen del Centro de Incubación y Crianza Asistida (Cica) de Macaw Mountain, en Copán Ruinas, y su reintroducción es acompañada técnicamente por la Organización para la Protección de las Aves (Pro-Alas).
El proyecto busca no solo aumentar la cantidad de guacamayas rojas en libertad, sino también involucrar a las comunidades en la protección de la especie y de los ecosistemas donde habita. Para ello participan instituciones públicas, organizaciones comunitarias, empresas y actores locales.
Estudiantes se suman a conservación
En esta etapa también participaron estudiantes de centros educativos de Gracias, quienes previamente recibieron formación ambiental, visitaron el aviario de liberación y colaboraron con la donación de alimento para las aves.
La iniciativa pretende que niños y jóvenes conozcan de cerca la fauna silvestre y se involucren desde las comunidades en acciones de conservación.
Tras la liberación, las guacamayas continuarán bajo seguimiento para conocer su adaptación al entorno y recopilar información que permita fortalecer futuros procesos de reintroducción. Los responsables del proyecto señalan que la liberación es apenas una de las etapas de una estrategia de conservación de largo plazo.