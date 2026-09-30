Unas 50 guacamayas rojas ya vuelan libres en Gracias, Lempiras

Gracias, Lempira. Una nueva generación de guacamayas rojas fue liberada en Gracias, Lempira, como parte de un proyecto que desde 2017 trabaja en la recuperación de esta especie y que ya ha logrado establecer una población de aproximadamente 50 aves volando en libertad en la zona.

Esta es la cuarta liberación realizada por el proyecto Guara Lenca, una iniciativa enfocada en restaurar las poblaciones de guacamaya roja y fortalecer su conservación en los ecosistemas de esta región del occidente de Honduras.

Uno de los resultados más relevantes es que las aves liberadas en años anteriores ya se reproducen de forma natural, un indicador de que la población se está estableciendo y ha logrado adaptarse a las condiciones del territorio.