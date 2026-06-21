Guacamayas rojas volverán a conquistar el cielo de Copán Ruinas

Copán se prepara para vivir uno de sus eventos ambientales más esperados: la 13ª Liberación de Guacamayas Rojas, una actividad que une conservación, turismo, educación ambiental y orgullo nacional.
El evento se realizará el domingo 28 de junio de 2026, en el marco del Día Nacional de la Guacamaya Roja, frente al Centro de Convenciones Marina Copán, a partir de las 9:00 de la mañana.
La entrada será gratuita y abierta a todo público, por lo que familias, turistas, autoridades, medios de comunicación y visitantes nacionales e internacionales podrán presenciar la liberación.
Durante la jornada serán liberadas 12 guacamayas rojas, de la especie Ara macao, nacidas en el Centro de Incubación y Crianza Asistida operado por PRO-ALAS.
Las aves fueron trasladadas semanas atrás al sitio de liberación, donde han permanecido en un proceso de adaptación antes de incorporarse de forma definitiva al medio natural.
La liberación forma parte del programa de rescate, rehabilitación, reproducción y reintroducción de guacamayas rojas que Macaw Mountain y PRO-ALAS impulsan en el occidente de Honduras.
El proyecto comenzó a consolidarse desde 2011, aunque sus raíces se remontan a 2001, cuando Macaw Mountain abrió sus puertas como centro dedicado al rescate, cuidado y conservación de aves silvestres.
Gracias a este esfuerzo sostenido, actualmente más de 130 guacamayas rojas vuelan en libertad en el Valle de Copán, convirtiendo a la zona en un referente nacional de restauración de esta especie.
Los organizadores destacan que cada liberación representa años de trabajo técnico, científico y comunitario, desde la crianza especializada hasta el monitoreo posterior de las aves.
Detrás de cada guacamaya liberada hay un proceso que incluye atención veterinaria, educación ambiental, participación comunitaria y el acompañamiento de instituciones aliadas.
La liberación no marca el final del trabajo, sino una nueva etapa, ya que las aves continuarán siendo monitoreadas para evaluar su adaptación, comportamiento y supervivencia en libertad.
El programa cuenta con la supervisión del Instituto de Conservación Forestal (ICF), además del respaldo de organizaciones, empresas e instituciones comprometidas con la conservación.
Entre los aliados figuran Fundación Welchez, Banpaís, Mi Súper, Wow Media, el Instituto Hondureño de Turismo, Canaturh, Avenida Cacao, Supermercados Colonial y el Instituto Hondureño de Antropología e Historia.
PRO-ALAS, creada en 2019, lidera y amplía los programas de conservación desarrollados por Macaw Mountain, incluyendo rescate de aves, reproducción, liberación, instalación de nidos artificiales y educación ambiental.
Macaw Mountain, ubicado en Copán Ruinas, es considerado un santuario de aves y una referencia en Honduras por su trabajo de conservación, turismo responsable y protección de especies silvestres.