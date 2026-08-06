Barcelona irrumpe y da golpe al Real Madrid: destapan por qué Rodri cambió su decisión

Sorpresa con el futuro de Rodri. Cuando todo parecía encaminado a que su próximo destino sería el Real Madrid, apareció el Barcelona para dar el golpe sobre la mesa.
El jugador es uno de los más cotizados de su posición. El Real Madrid que necesita reforzar el mediocampo lo buscó aprovechando que también le falta un año para renovar su contrato con Manchester City.
Todo estaba encaminado para tener al Balón de Oro a petición de Mourinho, sin embargo, el caso tuvo un giro inesperado y Barcelona se metió en los planes de Florentino Pérez.
Y es que este jueves salió el bombazo, Fabrizio Romano informó que el jugador español le habría dado el 'sí' al Barcelona para negociar su fichaje.
Fabrizio Romano detalle que "Rodri abrió la puerta al Barcelona, informando sobre su disposición a negociar los términos de su contrato. Rodri se abre al Barça por primera vez, según informaron @JijantesFC y @Nilsola10. El Barça se mantiene cauto con el Real Madrid de por medio, hasta que su decisión final sea comunicada al Man City".
"Rodri ha hablado con Deco y Hansi Flick y ha dado luz verde al Barcelona para avanzar en las conversaciones. La propuesta de contrato oficial ya está en manos del agente de Rodri y el Barça también ha contactado al Manchester City. Operación Rodri: a toda marcha para el FCB", informó Romano
Tras el revuelo que se armó por el bombazo, el periodista del diario Marca, Sergio Valentín, reveló el motivo por el que Rodri acabó rechazando al conjunto merengue. El futbolista ya tenía un acuerdo de palabra con la entidad, pero uno de los responsables intentó hasta el último momento rebajar el precio por su traspaso.
"El acuerdo estaba hecho, con Rodri al 100% y casi totalmente con el City. Se mete Juni Calafate y le dice a Florentino que puede bajar el precio. Florentino le hace caso y se paraliza la operación", asegura el reportero.
"Le dicen a Rodri que van a intentar bajar el precio con el City, pero el City dice que no", añade. Tras esta situación, el equipo inglés decide colocarlo en el mercado, aunque el jugador dice que solo quiere ir al Real Madrid, pero Florentino insiste en que se baja el precio o no hay fichaje. "Rodri se cansa de esperar", afirma.
"Jorge Mendes le cuenta todo a Mourinho y Mourinho está flipando. Hace tres días entra Deco y habla con Rodri. También lo ha hecho Flick y compañeros suyos de la selección en el Barça", por lo que "el City logra que haya otro club que puje por Rodri y qué a él le interese ese club", detalla.
"Ahora el Madrid, que buscaba abaratar el fichaje, tendrá que pagar más porque el Barcelona es competencia. Lo tenían fácil y adelantado para fichar a Rodri. Ya no es así. Ahora tendrán que pagar más y volver a convencer a Rodri, cuando ya lo estaba", complementó.
Y añade: "Rodri se ha cansado de esperar al Real Madrid. Ahora es una puja entre Madrid y Barcelona. Antes era un acuerdo con el City. Ahora es poner más dinero que el Barça porque Rodri valora las dos opciones. Y esto es culpa solo del Real Madrid
El comunicador de Marca sostuvo que los blancos pudieron haber fichado al mediocampista desde antes del Mundial o una vez finalizado el torneo. "El Madrid iba solo en una autopista. Quién ha preferido priorizar otras posiciones y no el centro del campo, es el Real Madrid. Algo, por cierto, que lleva años haciendo".
Por último, Valentín asegura que Mourinho está "flipando" con la situación de Rodri, ya que le habían prometido su incorporación. El Real Madrid deberá buscar otro centrocampista o poner otra propuesta sobre mesa que supere los 60 millones que ya había ofrecido hace unos días cuando no había competidores por el español.
El interés del Barcelona por Rodri se intensificó tras la lesión de rodilla que sufre Frenkie de Jong y que lo tendrá fuera de los terrenos de juego alrededor de cuatro meses. El club catalán ahora debe presentar una oferta al Manchester City y los últimos reportes indican que rondaría los 60-70 millones de euros.
El Real Madrid todavía no se sale de la carrera, pero ya cuenta con un competidor y Rodri le ha dado el 'ok' al Barcelona para negociar. El jugador le ha comunicado a sus agentes que esperará hasta el 15 de agosto porque la Premier League empieza el 21 y desea tener todo resuelto.
La irrupción del conjunto azulgrana abre un nuevo escenario para el futuro de Rodri, que parecía dirigirse al Real Madrid. De hecho, según informaron varios medios, el jugador había alcanzado un acuerdo con el club blanco, pero el traspaso se había enfriado por las desavenencias económicas entre el Real Madrid y el Manchester City.
Flamante campeón del Mundial con España y MVP del torneo, al centrocampista le convence el proyecto deportivo azulgrana, del que ya forman parte ocho de sus compañeros en la selección (Joan Garcia, Eric García, Pau Cubarsí, Gavi, Dani Olmo, Pedro González 'Pedri', Ferran Torres y Lamine Yamal).
Rodri, Balón de Oro en 2024, es considerado uno de los mejores jugadores del mundo en su posición y su llegada reforzaría la medular, una parcela que el Barcelona parecía tener bien cubierta con hasta siete jugadores: Pablo Páez Gavira 'Gavi', Pedro González 'Pedri', Fermín López, Marc Casadó, Dani Olmo, Marc Bernal y Frenkie de Jong.