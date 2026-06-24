Del huevo al vuelo: el viaje de la guacamaya roja hacia la libertad

Copán se prepara para vivir uno de sus eventos ambientales más esperados: la 13ª Liberación de Guacamayas Rojas, una actividad que une conservación, turismo, educación ambiental y orgullo nacional. El evento se realizará el domingo 28 de junio de 2026, en el marco del Día Nacional de la Guacamaya Roja, frente al Centro de Convenciones Marina Copán, a partir de las 9:00 de la mañana.