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Del huevo al vuelo: el viaje de la guacamaya roja hacia la libertad

La guacamaya roja recorre un camino lleno de cuidados, paciencia y esperanza. En Copán Ruinas, cada polluelo que nace representa una nueva oportunidad para que el ave nacional vuelva a pintar de colores el cielo hondureño.

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Antes de surcar libremente el cielo de Copán Ruinas, las guacamayas rojas pasan por un largo proceso de reproducción, cuidado, alimentación, entrenamiento y adaptación. Esta es la ruta que siguen hasta regresar al Valle Sagrado de la Guacamaya Roja.

 Fotos: Cortesía Pro-Alas
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La historia comienza en los nidos artificiales instalados en el Valle Sagrado de la Guacamaya Roja, donde los equipos de Pro-Alas y Macaw Mountain buscan estimular la reproducción de esta especie emblemática de Honduras.
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Cada nido es monitoreado de forma constante para verificar actividad, presencia de huevos y condiciones de seguridad para los futuros polluelos.
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Cuando los especialistas detectan riesgos en los nidos o dificultades en la crianza natural, algunos huevos son trasladados al Centro de Incubación y Crianza Asistida (Cica), ubicado en Macaw Mountain, en Copán Ruinas.

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El nacimiento de un polluelo marca uno de los momentos más sensibles del proceso. Pequeños, frágiles y sin plumaje, las crías requieren atención especializada desde sus primeras horas de vida.
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Durante sus primeros días, los polluelos son alimentados cuidadosamente con una fórmula especial preparada para cubrir sus necesidades nutricionales.
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La alimentación es parte esencial del proceso. En Macaw Mountain, la dieta de las guacamayas incluye frutas, verduras, semillas y otros alimentos preparados bajo supervisión, como parte de su recuperación y desarrollo.
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A medida que crecen, los polluelos son vigilados de cerca para evaluar su peso, plumaje, comportamiento y capacidad de adaptación.
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Después de sus primeras semanas, las guacamayas jóvenes comienzan a ser introducidas gradualmente en espacios más naturales, donde aprenden a moverse, trepar y reconocer su entorno.
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En esta etapa, las aves fortalecen sus alas y músculos. El objetivo es que desarrollen las habilidades necesarias para volar con seguridad cuando llegue el momento de regresar a la vida silvestre.
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El entrenamiento también incluye aprender a reconocer alimentos naturales. No basta con volar: las guacamayas deben saber cómo alimentarse y sobrevivir fuera del cuidado humano.
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La socialización es otro paso clave. Las aves conviven con otras guacamayas para aprender comportamientos propios de su especie y reducir la dependencia del contacto humano.
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No todas las aves están listas al mismo tiempo. Los especialistas seleccionan cuidadosamente a las guacamayas que muestran mejores condiciones físicas, de vuelo y adaptación para integrar el grupo de liberación.
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Antes del gran día, las guacamayas seleccionadas son trasladadas al sitio de liberación, donde pasan por un período de adaptación al paisaje, sonidos y condiciones del Valle Sagrado.
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Después de más de un año de cuidados, llega el momento esperado: las guacamayas rojas emprenden vuelo y se unen a otras aves que ya pintan de rojo, azul y amarillo el cielo de Copán Ruinas.
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Copán se prepara para vivir uno de sus eventos ambientales más esperados: la 13ª Liberación de Guacamayas Rojas, una actividad que une conservación, turismo, educación ambiental y orgullo nacional. El evento se realizará el domingo 28 de junio de 2026, en el marco del Día Nacional de la Guacamaya Roja, frente al Centro de Convenciones Marina Copán, a partir de las 9:00 de la mañana.
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La entrada será gratuita y abierta a todo público. Familias, turistas, autoridades, medios de comunicación y visitantes nacionales e internacionales podrán presenciar la liberación. Durante la jornada serán liberadas 12 guacamayas rojas, de la especie Ara macao, nacidas en el Centro de Incubación y Crianza Asistida operado por PRO-ALAS.
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