Funcionarios de gobierno exponen beneficios de la ley de Justicia Energética

Tegucigalpa, Honduras. Representantes del gobierno dieron a conocer sus consideraciones sobre la sanción de la Ley de Justicia Energética por parte del presidente de la República, Nasry Asfura.

El ministro de Finanzas, Emilio Hernández Hércules, detalló: "Vemos con muy buenos ojos la sanción por parte del Ejecutivo de esta ley".

"Cuando se aprueba un proyecto de esta ley, estando garantizada la gobernanza en nuestro país. Esta ley ha sido esperada no sólo por el pueblo hondureño, sino que también por los inversionistas", manifestó Hernández Hércules.

"Continuamos como secretaria de Finanzas y vamos a seguir apoyando al equipo energético para que tengan la inversión necesaria, para que haya mayor inversión y mayor competitividad", explicó el ministro de Finanzas.

Por su parte, Guillermo Peña, gerente de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), manifestó que "hoy arranca el conteo para reducir el costo de la generación".

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"Tenemos el mandato de ordenar la casa y buscar la estabilidad y reducir las fallas en el sistema", dijo.

En tanto, Héctor Corrales, comisionado presidente de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE), destacó: "Mencionar cuatro cosas. El artículo 1 impide que la tarifa suba, pero que no baje, y el informe técnico será publicado".