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Detienen a dos mujeres acusadas de matar a machetazos a un hombre en Roatán

Las autoridades indagan los motivos que originaron este hecho violento

  • Actualizado: 30 de septiembre de 2026 a las 12:01 -
  • Redacción La Prensa
Detienen a dos mujeres acusadas de matar a machetazos a un hombre en Roatán

Ambas sospechosas fueron trasladadas a las instalaciones policiales de la localidad.

Islas de la Bahía. Agentes de la Policía Nacional detuvieron a dos mujeres acusadas de quitarle la vida a un hombre utilizando un arma blanca tipo machete en la isla de Roatán, zona insular de Honduras.

De acuerdo con el reporte preliminar de las autoridades, a las féminas se les supone autoras materiales e intelectuales del crimen sangriento que consternó a los pobladores del sector.

Durante el procedimiento de detención ejecutado por los agentes asignados a la Unidad Departamental de Prevención #11 (UDEP-11), se logró decomisar el arma blanca utilizada para cometer el ilícito, la cual fue presentada como evidencia principal del caso.

Tras su captura, ambas sospechosas fueron trasladadas a las instalaciones policiales de la localidad para iniciar el respectivo expediente investigativo y remitirlas ante los tribunales correspondientes.

Las detenidas enfrentarán cargos ante la justicia hondureña por el delito de homicidio, mientras las autoridades indagan los motivos que originaron este hecho violento en la zona turística del país.

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