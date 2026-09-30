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Caos y violencia en la CA-4 durante protesta ante el alto precio de los combustibles

Disparos, quema de llantas y saqueos se realizaron en varios tramos de la carretera CA-4. Hasta el momento, la Policía no ha dado un reporte de lo ocurrido

  • Actualizado: 30 de septiembre de 2026 a las 11:08 -
  • Redacción La Prensa
Caos y violencia en la CA-4 durante protesta ante el alto precio de los combustibles

Por su parte, las autoridades gubernamentales no se han pronunciado sobre el origen de la protesta. Fotografía cortesía de Olanchito 1807 HCN.

San Pedro Sula. Lo que inició como una jornada de exigencias por el alto costo de los carburantes derivó en una noche de violentos disturbios e incertidumbre en diversos puntos de la carretera CA-4, sector Cofradía, donde manifestantes y agentes de la Policía Nacional protagonizaron fuertes enfrentamientos.

La tensión escaló rápidamente en el sector, dejando un saldo preliminar que incluye reportes de disparos, quema de llantas sobre la vía, ataques con piedras, saqueos a unos furgones de bebidas y personas heridas.

Se registraron varias detenciones de personas involucradas en los actos vandálicos e interrupción del orden público; no obstante, las autoridades policiales no han proporcionado más detalles.

Debido a los hechos de la noche de ayer, durante las primeras horas de este miércoles, en la zona se registra tráfico vehicular. La interrupción mantiene en máxima alerta a miles de ciudadanos y transportistas que intentan desplazarse hacia sus destinos diarios y centros de trabajo.

Asimismo, la preocupación persiste entre los pobladores y transeúntes, mientras contingentes policiales intentan mantener el control y restablecer la fluidez en la vía. Por su parte, las autoridades gubernamentales no se han pronunciado sobre la protesta, la cual se originó por el alza de los precios de los combustibles.

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LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

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