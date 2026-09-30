Paralización de transporte y caos vehicular afectan el bulevar del Este en San Pedro Sula

San Pedro Sula. Un caos vehicular se registra en San Pedro Sula este día, luego de que diversos transportistas decidieran paralizar sus unidades en una protesta en contra de las constantes alzas en los precios de los combustibles.

La manifestación se concentra específicamente en el bulevar del Este, a la altura del Instituto de la Propiedad, bloqueando una de las arterias viales más importantes de la capital industrial.

Como resultado de esta paralización, pasajeros que venían desde zonas como La Lima y El Progreso y se dirigían hacia sus centros de trabajo han quedado varados, viéndose en la obligación de caminar largas distancias a pie.

El impacto de la protesta ha provocado congestión en la zona, afectando tanto a vehículos particulares como a unidades de transporte que provienen de distintos puntos del sector norte.

Ante esta situación, se reporta la presencia de diferentes unidades de la Policía Nacional en el lugar para gestionar el orden, intentar despejar las vías y habilitar el paso vehicular afectado por la manifestación.