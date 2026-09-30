Hospital Mario Rivas incorpora nuevos profesionales de salud para mejorar atenciones

San Pedro Sula, Honduras. El Hospital Mario Rivas incorporó a 46 nuevos profesionales y técnicos de la salud para fortalecer la atención a los pacientes y ampliar su capacidad de respuesta en las diferentes áreas del centro asistencial, especialmente en los servicios de mayor demanda.

El nuevo personal está integrado por 14 auxiliares de enfermería, 28 licenciadas en enfermería y cuatro técnicos, quienes se sumarán a los equipos de trabajo del principal hospital público de la zona norte del país, como parte del respaldo de la Secretaría de Salud (Sesal).

A estas contrataciones se suma la incorporación de médicos especialistas en Cardiología, Neumología, Medicina Intensiva, Neonatología y Radiología, con el propósito de reforzar la atención en áreas críticas y mejorar la capacidad de respuesta ante la demanda de pacientes.

El viceministro de Salud, José Miguel Castillo, reiteró el compromiso de la Sesal de continuar apoyando al hospital mediante el fortalecimiento de su recurso humano.

Por su parte, el director del centro asistencial, Edgardo Iraheta, destacó que la incorporación de los nuevos profesionales representa un avance para mejorar la atención en las áreas que requieren mayor personal.