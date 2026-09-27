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Casos atendidos en el Mario Rivas llegan a congreso europeo de pediatría

El equipo liderado por el doctor David Mendoza presentó en Grecia tres casos clínicos con manifestaciones atípicas y participó en el intercambio de diagnósticos y nuevos tratamientos.

  • Actualizado: 27 de septiembre de 2026 a las 14:49 -
  • Jacqueline Molina
Casos atendidos en el Mario Rivas llegan a congreso europeo de pediatría

Los doctores Luis López, Pastora Hernández, Fiamma Paz y David Mendoza, participan en el Congreso de la Academia Europea de Sociedades Pediátricas 2026.

 Foto: Cortesía

San Pedro Sula, Honduras. Cuatro médicos del hospital Mario Rivas viajaron a Atenas, Grecia, esta semana para participar en el Congreso de la Academia Europea de Sociedades Pediátricas (EAPS) 2026, donde presentaron tres casos clínicos complejos atendidos en el principal centro asistencia de la zona noroccidental del país.

La delegación estuvo integrada por el doctor David Mendoza, jefe de Pediatría del hospital, y los doctores Fiamma Paz, Pastora Hernández y Luis López, quienes laboran en el área de emergencias pediátricas.

Mendoza indicó que los trabajos expuestos correspondieron a enfermedades con presentaciones clínicas atípicas, es decir, casos en los que los síntomas y la evolución no siguieron los patrones más frecuentes, lo que obligó al equipo médico a ampliar el análisis para establecer el diagnóstico y definir el tratamiento.

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Aunque no brindó mayores detalles, explicó que precisamente esa complejidad motivó al grupo a documentar los casos y compartirlos con la comunidad pediátrica internacional. “Son casos que representan retos diagnósticos y clínicos importantes y que consideramos valioso compartir”, señaló.

La presentación permitió mostrar el abordaje realizado en el hospital Mario Rivas y exponer la experiencia adquirida por el equipo de Pediatría frente a cuadros poco habituales, pero también contrastar ese manejo con la experiencia de especialistas de otros países.

El especialista destacó que el congreso reúne a profesionales de distintas áreas de la pediatría y la neonatología para discutir investigaciones, casos clínicos y avances relacionados con diagnóstico, tratamientos, protocolos y nuevas estrategias.

Destacó que participar en este tipo de espacios también demuestra que los casos atendidos en hospitales hondureños pueden generar conocimiento útil para la discusión médica internacional, especialmente cuando se trata de enfermedades poco frecuentes.

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Durante el congreso, el equipo tuvo además acceso a nuevas herramientas diagnósticas, tratamientos y experiencias clínicas desarrolladas en otros centros, información que indicó, podrá ser valorada de acuerdo con las necesidades y posibilidades del hospital.

El especialista agregó que este intercambio puede contribuir a fortalecer los criterios clínicos de los médicos y mejorar la respuesta frente a pacientes con cuadros difíciles de identificar, particularmente cuando la enfermedad no se manifiesta de la manera esperada.

“El principal objetivo de participar en un congreso como este es que el conocimiento regrese a nuestros pacientes”, expresó Mendoza.

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Jacqueline Molina
Jacqueline Molina
denia.molina@laprensa.hn

Licenciada en Periodismo egresada de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (Unah). Periodista multimedia con experiencia en economía, salud, historias humanas, cambio climático y biodiversidad. Parte del equipo de LA PRENSA desde 2022.

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