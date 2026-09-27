Casos atendidos en el Mario Rivas llegan a congreso europeo de pediatría

San Pedro Sula, Honduras. Cuatro médicos del hospital Mario Rivas viajaron a Atenas, Grecia, esta semana para participar en el Congreso de la Academia Europea de Sociedades Pediátricas (EAPS) 2026, donde presentaron tres casos clínicos complejos atendidos en el principal centro asistencia de la zona noroccidental del país. La delegación estuvo integrada por el doctor David Mendoza, jefe de Pediatría del hospital, y los doctores Fiamma Paz, Pastora Hernández y Luis López, quienes laboran en el área de emergencias pediátricas. Mendoza indicó que los trabajos expuestos correspondieron a enfermedades con presentaciones clínicas atípicas, es decir, casos en los que los síntomas y la evolución no siguieron los patrones más frecuentes, lo que obligó al equipo médico a ampliar el análisis para establecer el diagnóstico y definir el tratamiento.

Aunque no brindó mayores detalles, explicó que precisamente esa complejidad motivó al grupo a documentar los casos y compartirlos con la comunidad pediátrica internacional. “Son casos que representan retos diagnósticos y clínicos importantes y que consideramos valioso compartir”, señaló. La presentación permitió mostrar el abordaje realizado en el hospital Mario Rivas y exponer la experiencia adquirida por el equipo de Pediatría frente a cuadros poco habituales, pero también contrastar ese manejo con la experiencia de especialistas de otros países. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse El especialista destacó que el congreso reúne a profesionales de distintas áreas de la pediatría y la neonatología para discutir investigaciones, casos clínicos y avances relacionados con diagnóstico, tratamientos, protocolos y nuevas estrategias. Destacó que participar en este tipo de espacios también demuestra que los casos atendidos en hospitales hondureños pueden generar conocimiento útil para la discusión médica internacional, especialmente cuando se trata de enfermedades poco frecuentes.