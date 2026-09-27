Primera Dama de Honduras participa en Encuentro Interregional de Primeras Damas en Guatemala.

Ciudad de Guatemala, Guatemala. La primera dama de Honduras, Lissette del Cid de Asfura, participó este viernes 25 de septiembre en el evento de bienvenida del Encuentro Interregional de Primeras Damas y Primeros Caballeros, desarrollado en Guatemala.
La actividad reunió a representantes de distintos países con el objetivo de generar espacios de diálogo, compartir experiencias y fortalecer los vínculos de cooperación en temas relacionados con el desarrollo y el bienestar de las comunidades.
Durante el encuentro, la primera dama hondureña compartió con Lucrecia Peinado Villanueva, primera dama de Guatemala; Maricel Cohen de Mulino, primera dama de Panamá; Rossana Briceño, primera dama de Belice; y Auxillia Mnangagwa, primera dama de Zimbabue.
La jornada permitió abordar el papel social que desempeñan las primeras damas y conocer experiencias e iniciativas impulsadas en diferentes países, particularmente aquellas vinculadas con las familias y sectores de la población que requieren mayor atención.
De acuerdo con lo expuesto durante la actividad, estos espacios también buscan facilitar el intercambio de conocimientos y buenas prácticas en áreas como educación, salud, niñez y desarrollo social.
La participación de Honduras forma parte de los esfuerzos por fortalecer los vínculos internacionales y promover nuevas oportunidades de cooperación en iniciativas de impacto social.
Durante su participación, Lissette del Cid de Asfura resaltó la importancia de mantener este tipo de encuentros para establecer puentes entre naciones y unir esfuerzos en beneficio de las comunidades.
El Encuentro Interregional reúne a representantes de diferentes regiones con la finalidad de promover el intercambio de experiencias y la colaboración en torno a temas sociales de interés común.