Primera Dama de Honduras participa en Encuentro Interregional de Primeras Damas en Guatemala.

Ciudad de Guatemala, Guatemala. La primera dama de Honduras, Lissette del Cid de Asfura, participó este viernes 25 de septiembre en el evento de bienvenida del Encuentro Interregional de Primeras Damas y Primeros Caballeros, desarrollado en Guatemala.

La actividad reunió a representantes de distintos países con el objetivo de generar espacios de diálogo, compartir experiencias y fortalecer los vínculos de cooperación en temas relacionados con el desarrollo y el bienestar de las comunidades.

Durante el encuentro, la primera dama hondureña compartió con Lucrecia Peinado Villanueva, primera dama de Guatemala; Maricel Cohen de Mulino, primera dama de Panamá; Rossana Briceño, primera dama de Belice; y Auxillia Mnangagwa, primera dama de Zimbabue.