Manatí Fest abrirá la Semana Morazánica y Centro de Estudios Marinos aclara su postura

Omoa, Honduras. El municipio de Omoa se prepara para recibir a visitantes durante el feriado de la Semana Morazánica con el Manatí Fest, actividad que se desarrollará el próximo 3 de octubre en la Fortaleza San Fernando.
Amílcar Fajardo, director de Turismo de la Municipalidad de Omoa, informó que el festival será una de las principales actividades para dar inicio a la temporada turística durante el feriado.
“El evento principal para dar inicio a lo que es el feriado morazánico es el Manatí Fest”, explicó Fajardo.
Las actividades comenzarán a las 9:00 am con una jornada que incluirá degustaciones de la gastronomía local, participación de artesanos y espacios para pequeños negocios y emprendedores de Omoa.
De acuerdo con Fajardo, la actividad también busca brindar a los emprendedores locales un espacio para promocionar y comercializar sus productos durante uno de los períodos de mayor movimiento turístico.
“Vamos a tener degustación de lo que es la gastronomía local y también vamos a tener el emprendimientos, van a haber artesanos y una cantidad de negocios pequeños que van a agarrar un impulso con la presentación que ellos van a hacer”, señaló.
El funcionario municipal agregó que el programa principal del festival comenzará a las 6:00 de la tarde.
El Manatí Fest es organizado por la Cámara de Comercio e Industrias de Omoa y busca destacar la riqueza natural del municipio, particularmente la presencia del manatí en el Refugio de Vida Silvestre Cuyamel-Omoa.
En paralelo a los preparativos del festival, el Centro de Estudios Marinos (CEM) emitió el 22 de septiembre un comunicado para aclarar información difundida en redes sociales sobre su participación en actividades de monitoreo biológico en Omoa.
El CEM, como co-manejador del Refugio de Vida Silvestre Cuyamel-Omoa, explicó que invitó a la organización mexicana Sélvame MX a realizar un intercambio técnico-científico en el área.
Según la institución, el trabajo de campo tiene fines científicos y busca ampliar la información disponible sobre la biodiversidad marina y costera local, con énfasis en el manatí, en preparación para las actividades del Manatí Fest.
La organización ambiental aclaró que su participación en estas actividades no representa un aval, autorización ni una postura oficial frente a proyectos que puedan desarrollarse en la zona.
El CEM también denunció el uso no autorizado de su nombre y logotipo por parte del movimiento “Salvemos Omoa” durante una convocatoria de prensa realizada el 18 de septiembre. La institución indicó que posteriormente solicitó una aclaración pública sobre el uso de su imagen.
Respecto a posibles proyectos de infraestructura en Omoa, el Centro de Estudios Marinos manifestó su disposición a participar en los espacios de consulta que sean convocados por las autoridades.
Entre los proyectos mencionados está la “Terminal marítima portuaria de cruceros, buques mercantes y cabotaje en el Puerto de Omoa”.
El CEM señaló que este tipo de iniciativas deben ser sometidas a una evaluación de sus posibles impactos ambientales, además de garantizar la transparencia de los procesos de consulta pública y la protección del patrimonio natural.
Con el Manatí Fest, la Municipalidad de Omoa y los organizadores prevén una jornada que combine actividades turísticas, comerciales y ambientales como parte de la oferta del municipio para el feriado de la Semana Morazánica.