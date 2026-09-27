Manatí Fest abrirá la Semana Morazánica y Centro de Estudios Marinos aclara su postura

Omoa, Honduras. El municipio de Omoa se prepara para recibir a visitantes durante el feriado de la Semana Morazánica con el Manatí Fest, actividad que se desarrollará el próximo 3 de octubre en la Fortaleza San Fernando.

Amílcar Fajardo, director de Turismo de la Municipalidad de Omoa, informó que el festival será una de las principales actividades para dar inicio a la temporada turística durante el feriado.

“El evento principal para dar inicio a lo que es el feriado morazánico es el Manatí Fest”, explicó Fajardo.

Las actividades comenzarán a las 9:00 am con una jornada que incluirá degustaciones de la gastronomía local, participación de artesanos y espacios para pequeños negocios y emprendedores de Omoa.

De acuerdo con Fajardo, la actividad también busca brindar a los emprendedores locales un espacio para promocionar y comercializar sus productos durante uno de los períodos de mayor movimiento turístico.

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“Vamos a tener degustación de lo que es la gastronomía local y también vamos a tener el emprendimientos, van a haber artesanos y una cantidad de negocios pequeños que van a agarrar un impulso con la presentación que ellos van a hacer”, señaló.