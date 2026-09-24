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Copeco: dos municipios bajo alerta amarilla y 12 departamentos en alerta verde

La alerta tendrá una vigencia de 48 horas y responde a condiciones atmosféricas inestables que podrían generar lluvias, crecidas de ríos, inundaciones y deslizamientos

  • Actualizado: 24 de septiembre de 2026 a las 19:40 -
  • Aneth Flores
Copeco: dos municipios bajo alerta amarilla y 12 departamentos en alerta verde

Copeco emite alerta amarilla para dos municipios y alerta verde en 12 departamentos.

 Foto: Copeco

Tegucigalpa, Honduras. La Secretaría de Estado en los Despachos de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) alertó este jueves alerta amarilla a los municipios de Quimistán, Santa Bárbara, y Santa Cruz de Yojoa, Cortés, debido a las condiciones atmosféricas inestables que persisten sobre el territorio hondureño.

A través del boletín de alerta, Copeco también informó que amplió la alerta verde a 12 departamentos, ante la posibilidad de lluvias y chubascos de débiles a moderados, acompañados de actividad eléctrica aislada.

La alerta verde comprende los departamentos de Lempira, Olancho, Gracias a Dios, Comayagua, Intibucá, Yoro, La Paz, Choluteca, Valle y Francisco Morazán, además del resto de los departamentos de Cortés y Santa Bárbara.

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Según el comunicado, las medidas entran en vigencia a partir de las 7:00 de la noche de este jueves 24 de septiembre de 2026 y tendrán una duración de 48 horas.

Riesgo de inundaciones y deslizamientos

Copeco explicó que la decisión responde a la continuidad de condiciones atmosféricas inestables y al riesgo de que se registren lluvias y chubascos de débiles a moderados.

Estos fenómenos podrían estar acompañados de actividad eléctrica aislada y provocar incrementos en los niveles de ríos y quebradas, inundaciones repentinas, deslizamientos y otras incidencias, principalmente en sectores considerados vulnerables.

Copeco emite alerta amarilla y amplía alerta verde.

Copeco emite alerta amarilla y amplía alerta verde.

 (Foto: Copeco)

De acuerdo con el Centro Nacional de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos), una vaguada en superficie interactúa con la convergencia de viento y humedad proveniente del mar Caribe y el océano Pacífico.

Esta condición estaría generando abundante nubosidad, lluvias y chubascos de débiles a moderados y dispersos, además de actividad eléctrica aislada en buena parte del territorio nacional.

Copeco pide tomar precauciones

Ante las condiciones previstas, Copeco recomendó a la población no cruzar ríos, quebradas, vados o riachuelos cuando presenten un incremento en su caudal.

También pidió atender las instrucciones de las autoridades y de los cuerpos de primera respuesta, especialmente ante una eventual evacuación preventiva.

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La institución recomendó además mantener limpios los tragantes, cunetas y alcantarillas cercanas a viviendas y comunidades para facilitar el flujo del agua y reducir el riesgo de inundaciones repentinas.

Durante las lluvias intensas, Copeco aconsejó evitar permanecer cerca de ríos, quebradas y otras fuentes de agua.

Asimismo, durante las tormentas eléctricas se recomienda buscar un lugar seguro y evitar permanecer en espacios abiertos, debajo de árboles o cerca de estructuras que puedan representar un riesgo.

Copeco mantiene vigilancia ante lluvias y riesgo de inundaciones

Copeco mantiene vigilancia ante lluvias y riesgo de inundaciones

 (Foto: Copeco)

A los conductores, la institución pidió reducir la velocidad durante las lluvias intensas, mantener una distancia prudente entre vehículos y evitar atravesar calles o zonas inundadas.

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Copeco recordó a la población mantenerse atenta a las actualizaciones oficiales y seguir las recomendaciones de las autoridades mientras permanezcan vigentes las alertas.

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Aneth Flores
Aneth Flores
Periodista

Licenciada en Periodismo por la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Desde 2024, redacta para la edición web de LA PRENSA, con experiencia en la cobertura de noticias nacionales, internacionales y sucesos.

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