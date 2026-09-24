Copeco: dos municipios bajo alerta amarilla y 12 departamentos en alerta verde

Tegucigalpa, Honduras. La Secretaría de Estado en los Despachos de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) alertó este jueves alerta amarilla a los municipios de Quimistán, Santa Bárbara, y Santa Cruz de Yojoa, Cortés, debido a las condiciones atmosféricas inestables que persisten sobre el territorio hondureño. A través del boletín de alerta, Copeco también informó que amplió la alerta verde a 12 departamentos, ante la posibilidad de lluvias y chubascos de débiles a moderados, acompañados de actividad eléctrica aislada. La alerta verde comprende los departamentos de Lempira, Olancho, Gracias a Dios, Comayagua, Intibucá, Yoro, La Paz, Choluteca, Valle y Francisco Morazán, además del resto de los departamentos de Cortés y Santa Bárbara.

Según el comunicado, las medidas entran en vigencia a partir de las 7:00 de la noche de este jueves 24 de septiembre de 2026 y tendrán una duración de 48 horas.

Riesgo de inundaciones y deslizamientos

Copeco explicó que la decisión responde a la continuidad de condiciones atmosféricas inestables y al riesgo de que se registren lluvias y chubascos de débiles a moderados. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Estos fenómenos podrían estar acompañados de actividad eléctrica aislada y provocar incrementos en los niveles de ríos y quebradas, inundaciones repentinas, deslizamientos y otras incidencias, principalmente en sectores considerados vulnerables.

De acuerdo con el Centro Nacional de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos), una vaguada en superficie interactúa con la convergencia de viento y humedad proveniente del mar Caribe y el océano Pacífico. Esta condición estaría generando abundante nubosidad, lluvias y chubascos de débiles a moderados y dispersos, además de actividad eléctrica aislada en buena parte del territorio nacional.

Copeco pide tomar precauciones

Ante las condiciones previstas, Copeco recomendó a la población no cruzar ríos, quebradas, vados o riachuelos cuando presenten un incremento en su caudal. También pidió atender las instrucciones de las autoridades y de los cuerpos de primera respuesta, especialmente ante una eventual evacuación preventiva.

La institución recomendó además mantener limpios los tragantes, cunetas y alcantarillas cercanas a viviendas y comunidades para facilitar el flujo del agua y reducir el riesgo de inundaciones repentinas.

🟡🟢COPECO EMITE ALERTA AMARILLA PARA DOS MUNICIPIOS, Y AMPLÍA ALERTA VERDE EN 12 DEPARTAMENTOS🟢🟡 pic.twitter.com/hYATq9XqdE — Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias (@copecogob) September 25, 2026

Durante las lluvias intensas, Copeco aconsejó evitar permanecer cerca de ríos, quebradas y otras fuentes de agua. Asimismo, durante las tormentas eléctricas se recomienda buscar un lugar seguro y evitar permanecer en espacios abiertos, debajo de árboles o cerca de estructuras que puedan representar un riesgo.

A los conductores, la institución pidió reducir la velocidad durante las lluvias intensas, mantener una distancia prudente entre vehículos y evitar atravesar calles o zonas inundadas.