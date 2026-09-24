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Así fue la primera visita de Mente Sana al CEB Soledad Fernández

La jornada reunió a más de 300 estudiantes del centro educativo ubicado barrio Barandillas, quienes participaron con entusiasmo en cada una de las dinámicas

  • Actualizado: 24 de septiembre de 2026 a las 16:31 -
  • Jacqueline Molina
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Más de 300 estudiantes del centro de educación básica Soledad Fernández participaron en una nueva jornada de Mente Sana.

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El proyecto de Diario LA PRENSA que busca acercar herramientas a niños, jóvenes, docentes y padres de familia, para hablar y aprender sobre salud mental.

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El programa estuvo a cargo del máster Josías Guzmán, director nacional de la carrera de Psicología de la Universidad Tecnológica de Honduras (UTH).

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Durante la visita, los estudiantes se mostraron atentos y participaron en las diferentes dinámicas. Entre preguntas, juegos y reflexión, la jornada permitió abordar el TDAH de una manera cercana, reforzando la importancia de comprender las emociones, reconocer cuándo se necesita ayuda y acompañar a quienes atraviesan alguna dificultad.

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Entre preguntas, juegos y reflexión, la jornada permitió abordar el TDAH de una manera cercana.

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Reforzando la importancia de comprender las emociones, reconocer cuándo se necesita ayuda y acompañar a quienes atraviesan alguna dificultad.

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Las dinámicas permitieron a los estudiantes aprender que la salud mental se construye en equipo.

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Diario LA PRENSA y UTH premiaron la participación de los estudiantes en las actividades.

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Jóvenes reciben reconocimiento por su esfuerzo y participación.

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Esto preparó a los estudiantes para la lectura del primer fascículo de la tercera edición, titulado "Raulito, el parlanchín".

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A través de la historia de Raúl, los jóvenes de la jornada vespertina aprendieron acerca del TDAH, sus síntomas y cómo, con el acompañamiento adecuado, los pacientes pueden mejorar.

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También aprendieron que algunas conductas que suelen interpretarse como conflictivas pueden estar relacionadas con el TDAH.

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Al finalizar la lectura, tres estudiantes compartieron reflexiones y aprendizajes.

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El recorrido de Mente Sana por los centros educativos continuará la próxima semana con el fascículo sobre la depresión.

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