Así fue la primera visita de Mente Sana al CEB Soledad Fernández

Más de 300 estudiantes del centro de educación básica Soledad Fernández participaron en una nueva jornada de Mente Sana.
El proyecto de Diario LA PRENSA que busca acercar herramientas a niños, jóvenes, docentes y padres de familia, para hablar y aprender sobre salud mental.
El programa estuvo a cargo del máster Josías Guzmán, director nacional de la carrera de Psicología de la Universidad Tecnológica de Honduras (UTH).
Durante la visita, los estudiantes se mostraron atentos y participaron en las diferentes dinámicas. Entre preguntas, juegos y reflexión, la jornada permitió abordar el TDAH de una manera cercana, reforzando la importancia de comprender las emociones, reconocer cuándo se necesita ayuda y acompañar a quienes atraviesan alguna dificultad.
Entre preguntas, juegos y reflexión, la jornada permitió abordar el TDAH de una manera cercana.
Reforzando la importancia de comprender las emociones, reconocer cuándo se necesita ayuda y acompañar a quienes atraviesan alguna dificultad.
Las dinámicas permitieron a los estudiantes aprender que la salud mental se construye en equipo.
Diario LA PRENSA y UTH premiaron la participación de los estudiantes en las actividades.
Jóvenes reciben reconocimiento por su esfuerzo y participación.
Esto preparó a los estudiantes para la lectura del primer fascículo de la tercera edición, titulado "Raulito, el parlanchín".
A través de la historia de Raúl, los jóvenes de la jornada vespertina aprendieron acerca del TDAH, sus síntomas y cómo, con el acompañamiento adecuado, los pacientes pueden mejorar.
También aprendieron que algunas conductas que suelen interpretarse como conflictivas pueden estar relacionadas con el TDAH.
Al finalizar la lectura, tres estudiantes compartieron reflexiones y aprendizajes.
El recorrido de Mente Sana por los centros educativos continuará la próxima semana con el fascículo sobre la depresión.