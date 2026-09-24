La mediana de la transitada avenida Júnior está convertida en un enorme basurero

En el primer año de la segunda gestión de Roberto Contreras, y durante los meses transcurridos de 2026, los problemas en la recolección de basura se han agudizado sin que la alcaldía ofrezca soluciones claras. Los sampedranos pagan por este servicio a la municipalidad, por lo que corresponde a la comuna exigir a la empresa concesionaria que cumpla con las frecuencias y condiciones establecidas.