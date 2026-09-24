Sargazo cubre más de dos kilómetros de playas en La Ceiba

La Ceiba, Atlántida. Un contingente de empleados del Departamento de Servicios Públicos de la Municipalidad de La Ceiba intervino este jueves las playas del centro de la ciudad para retirar grandes cantidades de sargazo, que se extienden a lo largo de más de dos kilómetros de costa, desde el Malecón Reynaldo Canales hasta la zona hotelera de la Zona Viva. El sargazo es una macroalga flotante que se desplaza en la superficie del océano. Al acumularse y descomponerse en la orilla, puede generar gases como sulfuro de hidrógeno y amoníaco, además de provocar alteraciones en los ecosistemas marinos y costeros. El arribo de esta macroalga representa un hecho atípico para la “Novia de Honduras”.

“Es la primera vez que se presenta en La Ceiba este problema y hemos comenzado a limpiar la playa y la dejaremos totalmente limpia”, apuntó Gustavo Bautista, jefe de Servicios Públicos.



Ante las extensas alfombras de vegetación marina, Servicios Públicos coordinó acciones con Ingeniería Municipal para integrar maquinaria pesada al operativo de remoción. Las labores buscan acondicionar el área previo a la llegada masiva de visitantes, con motivo de la Semana Morazánica. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

“Vamos a poner maquinaria porque se avecina el Feriado Morazánico y necesitamos mantener limpio aquí porque llega mucho turista y queremos que esté limpio”, agregó Bautista.

Honduras en alerta

De acuerdo con los pronósticos de la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco), mediante el Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sismológicos (Cenaos), estas corresponden a las primeras oleadas del fenómeno en la zona.

El monitoreo de las autoridades se extiende a lo largo del litoral Atlántico, ya que otros puntos turísticos y costeros como Roatán, Puerto Cortés y Omoa, al igual que la franja que abarca desde Barra Patuca hasta Iriona, en Colón, registran acumulación de alga y se mantienen bajo observación permanente.

Copeco se une a las labores de contrarrestar el sargazo

Tras la llegada atípica de grandes volúmenes de sargazo a la franja costera de La Ceiba, autoridades de la Corporación Municipal y de Copeco sostuvieron una reunión de emergencia este jueves para articular un plan de acción conjunto y ejecutar un operativo de limpieza de mayor cobertura y efectividad. Durante el encuentro, Víctor Hugo Pavón, vicealcalde, determinó fortalecer el despliegue operativo mediante el incremento de la maquinaria y del recurso humano asignado a las labores en la costa.