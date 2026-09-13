Tela está lista para recibir turistas: esperan 200 mil personas en Semana Morazánica

San Pedro Sula, Honduras

Tela, en Atlántida, es uno de los destinos turísticos más visitados durante los feriados debido a sus playas paradisíacas. En esta Semana Morazánica 2026, las autoridades municipales proyectan la llegada de alrededor de 200 mil turistas.

El alcalde de Tela, Ricardo Cálix, explicó que el municipio mantiene una alta afluencia de visitantes durante las temporadas de mayor movimiento turístico y señaló que la expectativa para el feriado de octubre también es elevada.

“Tela siempre es muy visitada y nosotros siempre vemos alrededor de un millón de visitantes en temporada de verano, por ejemplo, no concentrado solo una semana, sino que durante todo el verano siempre recibe más de un millón de visitantes”, afirmó.

Según el edil, una parte importante de quienes llegan a Tela procede de la zona central del país.

Según dijo, aproximadamente el 60% de los visitantes proviene de Comayagua, Francisco Morazán y El Paraíso.

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Tela destaca por sus hermosas playas, pero las personas también visitar el Jardín Botánico Lancetilla, recorrer el Parque Nacional Jeannette Kawas o Punta Izopo. También pueden visitar la Laguna de Los Micos y el Arrecife del Banco Capiro.

En la ciudad también pueden realizar recorridos por edificios o lugares históricos. Tela, además, destaca por su rica gastronomía y cultura.

El alcalde de Tela recomendó a las personas que tienen previsto viajar, reservar en los hospedajes con anticipación, para evitar inconvenientes.