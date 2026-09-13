Espinel explica caída del Olimpia y confiesa: “Este partido no era determinante”

San Pedro Sula, Honduras.

Tras la derrota 0-1 ante Marathón en el Clásico, el técnico de Olimpia, Eduardo Espinel, lamentó que su equipo no pudiera alcanzar el objetivo de quedarse con los tres puntos, aunque destacó la reacción mostrada pese a jugar con un hombre menos: “La valoración es mucha tristeza porque no conseguimos el objetivo, que era ganar el partido”, expresó el uruguayo, quien además defendió la actitud de sus dirigidos: “Olimpia sigue demostrando que es un equipo que nunca se da por vencido”. Uno de los puntos que Espinel explicó con mayor énfasis fue la rotación del plantel, especialmente por la seguidilla de partidos entre la Liga Nacional y la Copa Centroamericana.

El entrenador aseguró que la decisión respondió a una cuestión física y a la necesidad de evitar lesiones: “Las horas de descanso no estaban cumplidas por algunos jugadores”. Y agregó: “Teníamos que apostar a los jugadores que tenían más frescura y no hipotecar el futuro del equipo”, recordando que Olimpia cuenta con un plantel corto. El uruguayo también explicó por qué los Albos terminaron recurriendo al juego directo después de la expulsión y rechazó que los balones largos fueran producto de la desesperación: “Era una estrategia”, afirmó el DT, al señalar que con un jugador menos era difícil encontrar circuitos de pase ante la superioridad numérica de Marathón. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Además, restó importancia a la pérdida del invicto y dejó claro cuáles son las prioridades del equipo: “Nuestro objetivo es pelear el campeonato local y el campeonato centroamericano”.

CONFERENCIA DE ESPINEL

¿Cuál es el análisis que le deja en caliente el final del partido y qué valoración tiene de esa expulsión de Emmanuel Cuello?

La valoración es mucha tristeza porque no conseguimos el objetivo, que era ganar el partido. Sabíamos que igual iba a ser un partido difícil, donde veníamos los dos equipos teniendo buena presentación, tanto a nivel local como a nivel internacional, y creo que los detalles terminan definiendo el partido. Y bueno, en cuanto a la expulsión, quedaron con un hombre de menos. Fue un partido muy parejo, donde jugamos contra un rival con el que jugamos bien al fútbol. Nos dificultó un poco ese segundo tiempo, pero hay que rescatar también el esfuerzo de los jugadores, que pese a eso intentaron, fueron al frente y tuvimos ocasiones de poder empatar el partido. Pero bueno, esto es fútbol. Ahora lo que queda es corregir. No hay mucho tiempo: corregir, porque ya mañana hay que trabajar de vuelta. Hay algunas cosas por ahí que no salieron tan bien hoy y que podemos mejorar, pero sabiendo que dimos todo, que dimos todo, aunque no nos alcanzó. Esos últimos 10 minutos intensos hicieron perder el manejo del balón. ¿Esa fue la indicación, que todo fueran balones aéreos y trazos largos para buscar el empate, o fue meramente desesperación del equipo?

No, no. Era una estrategia, porque cuando vos te quedás con un hombre de menos, el rival tiene la superioridad numérica. Para tener el balón hay que tener un hombre libre, siempre, mediante los movimientos, y era imposible tener un hombre libre para recibir porque tenía la superioridad numérica. Entonces se apostaba al juego directo y, bueno, cuando no, por supuesto que hay plan A, plan B, plan C. Nunca pensamos, por ejemplo, terminar con 10, pero está previsto que si en algún momento pasaba y no podíamos encontrar la pelota o los circuitos de pases por esa superioridad numérica que el rival tenía, teníamos que saltear líneas. Creo que apostamos un poco a eso. Tuvimos la posibilidad de hacer alguna o rematar alguna jugada de gol, pero bueno, no querían entrar a llevar el balón. Un planteamiento con bastantes rotaciones, teniendo en cuenta que el partido en El Salvador quedó prácticamente liquidado, 3-0 está la serie. ¿Por qué hacen tantas rotaciones, teniendo en cuenta que cualquier jugador de Olimpia está preparado para jugar cualquier tipo de partido?

Porque hay un tema físico que hay que respetar. Las horas de descanso no estaban cumplidas por algunos jugadores. Ese es el análisis que hemos hecho desde que llegamos acá. Hace dos años que hemos hecho eso y, por suerte, no hemos tenido lesiones graves y hemos terminado bastante bien en ese sentido. Entonces, más allá de que usted diga que está la serie cerrada y todo eso de la Copa Centroamericana, nosotros no lo entendemos así. Hay que jugar los partidos de fútbol. Tampoco podíamos arriesgar. De hecho, había jugadores en el banco que no estaban para jugar, no estaban para jugar, tenían molestias y dolores. Entonces teníamos que apostar a los jugadores que tenían más frescura y no hipotecar el futuro del equipo. Porque cuando se lesionan uno, dos o tres jugadores, ahí perdemos mucho potencial porque tenemos un plantel corto. Entonces, un poco ha sido la explicación y no lo hemos hecho hoy; lo venimos haciendo en todo el campeonato.