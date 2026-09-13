Marathón vs Olimpia, EN VIVO: ¡Hoy se juega el clásico! Hora y dónde verlo

San Pedro Sula, Honduras.

¡Día de clásico Nacional! Marathón y Olimpia vuelven a la escena principal de la Liga Nacional y este domingo 13 de septiembre protagonizarán una nueva edición de este enfrentamiento, un compromiso que cuenta con el ingrediente adicional de que el ganador podría escalar hasta la cima del Torneo Apertura 2026.

El Monstruo Verde tomará Estadio Morazán de San Pedro Sula como su casa para hacerle frente y recibir a un "León" que viene completamente encendido y motivado. El conjunto merengue atraviesa un dulce momento luego de lo cosechado en el plano regional, donde dio un golpe de autoridad al propinarle una contundente goleada de 0-3 al Luis Ángel Firpo en el juego de ida por los cuartos de final de la Copa Centroamericana 2026.

El cuadro verdolaga buscará no ceder terreno en la tabla de posiciones. Sin embargo, el cuerpo técnico también mantiene la mirada puesta en su exigente compromiso frente a la Liga Deportiva Alajuelense en el torneo de la Concacaf, recordando que en su última presentación vienen de un vibrante empate 2-2 ante el actual tricampeón de dicha competencia, precisamente sobre el césped del Morazán.