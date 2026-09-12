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La bronca en el Motagua vs Génesis, dos polémicas y festejo en Comayagua

La pelea de los jugadores de Motagua y Génesis FC, ambiente, las polémicas que fueron revisadas en el FVS y festejo azul en Comayagua.

  • Actualizado: 12 de septiembre de 2026 a las 22:15 -
  • Redacción La Prensa
La bronca en el Motagua vs Génesis, dos polémicas y festejo en Comayagua
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El Motagua firmó un ajustado triunfo ante el Génesis FC en el Estadio Carlos Miranda. Te compartimos las mejores imágenes del encuentro.

 Fotos OPSA: Estalin Irías
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Comayagua fue nuevamente sede de un partido de Liga Nacional y la afición azul no falló y acompañaron a su equipo.
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Javier López, entrenador del Ciclón, fue de los más cotizados por los aficionados. El español aprovechó para tomarse fotografías con los pequeños.
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Motagua quiso hacer cambios y rotó varios jugadores para darles descanso. ASÍ FUE 11 TITULAR DE MOTAGUA: Luis Ortiz, 35. Cristopher Meléndez, 3. Cacho, 34. Sacaza, 36. Marinacci, 16. Palma, 8. Meléndez, 10. Rodrigo Gómez, 26. Santamaría, 14. Barrios y 30. Miranda.
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Sin embargo, el plan 'B' no le estaba funcionando al español, ya que el Génesis FC lo puso en aprietos en la primera parte.
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El marcador no se movió en la primera parte y para el complemento, Javier López tomó la decisión de hacer cuatro cambios y meter a jugadores titulares para sacar el resultado.
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Fue en la segunda parte cuando llegó la polémica a Comayagua. Corría el minuto 55 cuando Jefryn Macías, quien había ingresado en el complemento, consiguió una falta dentro del área tras un contacto en la pantorilla con Edwin Maldonado, mediocampista de Génesis.

 Captura cortesía: TVC
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Sin embargo, Fernando Mira sacó la tarjeta y pidió la revisión del FVS al árbitro central Arlington Escobar. Pero el central tras varias tomas, no cambió la decisión y pitó el penal a favor del Motagua.
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Clever Portillo fue el encargado de ejecutar el penal del Motagua a pesar de la polémica.

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El lateral izquierdo del azul la cruzó y el portero colombiano Ronaldo Balanta se lanzó bien logró tapar el tiro del azul.
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Tras tapar el penal, el árbitro asistente avisó al central que el arquero se había adelantado: un minuto después, Escobar volvió al FVS para revisar esta nueva polémica y en la toma televisiva se notó muy claro que Balanta no se había adelantado y tampoco había invasión dentro del área por lo que el penal fue anulado y el resultado se mantuvo 0-0

 Captura cortesía: TVC
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Los jugadores del Génesis estaban a la espera de lo que sucedía con la decisión del central.
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El penal no se repitió y el partido se mantuvo sin goles durante unos minutos.
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Cuando el juego parecía destinado al empate, apareció la figura del delantero uruguayo Rodrigo de Olivera. Al minuto 80, tras haber fallado una oportunidad previa, De Olivera aprovechó un preciso centro de Jefryn Macías para conectar de cabeza y picar la pelota al fondo de la red, marcando el 1-0 definitivo.
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Luego del gol, los jugadores del Motagua y Génesis se fueron a los empujones tras un codazo de Allan Vargas a Jefryn Macía.

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Ambas bancas entraron a separar la pelea y Arlington Escobar expulsó a Marlon Licona.
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La bronca duró varios minutos en la recta final del partido. Ambas plantillas discutieron, pero no pasó a mayores.
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Al Génesis FC se le acabó el tiempo y perdió el partido en Comayagua. Los 'caninos' perdieron por la mínima.
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Motagua llegó a 13 puntos en la tabla de posiciones, aprovechando el tropiezo del Real España que empató 1-1 ante Olancho FC. Por su parte, el Génesis se queda con 10 unidades. Los jugadores de ambos clubes se quedaron hablando al finalizar el partido.
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