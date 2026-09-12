La bronca en el Motagua vs Génesis, dos polémicas y festejo en Comayagua

Tras tapar el penal, el árbitro asistente avisó al central que el arquero se había adelantado: un minuto después, Escobar volvió al FVS para revisar esta nueva polémica y en la toma televisiva se notó muy claro que Balanta no se había adelantado y tampoco había invasión dentro del área por lo que el penal fue anulado y el resultado se mantuvo 0-0