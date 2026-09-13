Matan a madre de dos bebés dentro de su vivienda en El Progreso

Yoro. Una mujer murió de forma violenta durante la noche del pasado 11 de septiembre en la colonia Castillo, ubicada en el municipio de El Progreso, departamento de Yoro, en el norte de Honduras.
La víctima fue identificada preliminarmente como Jazmín Guillén. De acuerdo con las informaciones iniciales recabadas en la zona, la ahora fallecida deja en la orfandad a dos bebés gemelos.
Según los reportes preliminares, un sujeto desconocido ingresó por la fuerza a la vivienda de la mujer y, sin mediar palabra, la atacó a disparos en reiteradas ocasiones hasta quitarle la vida, para posteriormente huir.
Hasta la vivienda de la víctima llegaron sus familiares con la intención de trasladarla de urgencia a un centro asistencial; sin embargo, lamentablemente, la mujer falleció momentos después debido a la gravedad de las heridas.
Hasta el lugar del crimen llegaron agentes de la Policía Nacional para acordonar la escena, resguardar las evidencias e iniciar con las primeras investigaciones del caso con el fin de determinar el móvil del homicidio y dar con el paradero del agresor.