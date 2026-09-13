Matan a madre de dos bebés dentro de su vivienda en El Progreso

La víctima fue identificada preliminarmente como Jazmín Guillén . De acuerdo con las informaciones iniciales recabadas en la zona, la ahora fallecida deja en la orfandad a dos bebés gemelos.

Yoro. Una mujer murió de forma violenta durante la noche del pasado 11 de septiembre en la colonia Castillo , ubicada en el municipio de El Progreso, departamento de Yoro, en el norte de Honduras.

Según los reportes preliminares, un sujeto desconocido ingresó por la fuerza a la vivienda de la mujer y, sin mediar palabra, la atacó a disparos en reiteradas ocasiones hasta quitarle la vida, para posteriormente huir.

Hasta la vivienda de la víctima llegaron sus familiares con la intención de trasladarla de urgencia a un centro asistencial; sin embargo, lamentablemente, la mujer falleció momentos después debido a la gravedad de las heridas.

Hasta el lugar del crimen llegaron agentes de la Policía Nacional para acordonar la escena, resguardar las evidencias e iniciar con las primeras investigaciones del caso con el fin de determinar el móvil del homicidio y dar con el paradero del agresor.