Hallan sin vida a joven garífuna en las playas de Tornabé, Tela

Tela. Una trágica noticia ha conmocionado a los pobladores de la costa atlántica hondureña tras confirmarse el hallazgo del cuerpo sin vida de Rosy Martínez, una joven que había sido reportada como desaparecida en las últimas horas.

El descubrimiento tuvo lugar ayer sábado a la orilla de las playas de la comunidad de Tornabé, en el municipio de Tela, departamento de Atlántida.

Rosy Martínez era originaria de la cercana comunidad garífuna de San Juan, desde donde familiares y vecinos habían iniciado una intensa campaña de búsqueda a través de redes sociales y avisos comunitarios, albergando la esperanza de encontrarla sana y salva.