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Hallan sin vida a joven garífuna en las playas de Tornabé, Tela

Rosy Martínez había sido reportada como desaparecida. De momento se desconocen las causas de su muerte

  • Actualizado: 13 de septiembre de 2026 a las 06:36 -
  • Redacción La Prensa
Hallan sin vida a joven garífuna en las playas de Tornabé, Tela

El cuerpo de la joven fue hallado ayer sábado.

Tela. Una trágica noticia ha conmocionado a los pobladores de la costa atlántica hondureña tras confirmarse el hallazgo del cuerpo sin vida de Rosy Martínez, una joven que había sido reportada como desaparecida en las últimas horas.

El descubrimiento tuvo lugar ayer sábado a la orilla de las playas de la comunidad de Tornabé, en el municipio de Tela, departamento de Atlántida.

Rosy Martínez era originaria de la cercana comunidad garífuna de San Juan, desde donde familiares y vecinos habían iniciado una intensa campaña de búsqueda a través de redes sociales y avisos comunitarios, albergando la esperanza de encontrarla sana y salva.

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Hasta el momento, las autoridades policiales y los entes de investigación no han precisado las causas de su fallecimiento. Se está a la espera del dictamen correspondiente por parte de Medicina Forense para determinar si existió mano criminal o si se trató de una muerte por ahogamiento.

La consternación embarga a los habitantes de ambas comunidades pesqueras, quienes exigen a las autoridades esclarecer lo sucedido a la brevedad posible y brindar respuestas a la atribulada familia de la jovencita.

Hallan sin vida a joven garífuna en las playas de Tornabé, Tela
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