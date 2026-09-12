Hondureño es acusado de secuestrar a su novia; ella apareció muerta en la montaña

Tegucigalpa, Honduras. Equipos de la Unidad Nacional Antisecuestros capturaron este sábado 12 de septiembre a Eduin Raúl Portillo Pereira, de 24 años, señalado por su presunta participación en el secuestro y asesinato de Ingrid Gabriela Cruz, cuyo cuerpo fue localizado en una zona montañosa del Valle de Amárateca, Francisco Morazán.
De acuerdo con la información de la Unidad Nacional Antisecuestros, la investigación comenzó el lunes 7 de septiembre, cuando los familiares de Ingrid Gabriela Cruz denunciaron que había salido de su vivienda, ubicada en la colonia Lempira, sector Chamelecón, con la intención de encontrarse con su novio.
Posteriormente, los familiares recibieron mensajes a través de WhatsApp en los que desconocidos aseguraban que la mujer estaba secuestrada y exigían 10,000 lempiras a cambio de su libertad.
Sin embargo, horas después los supuestos secuestradores enviaron a los familiares un video en el que, según las autoridades, se observaba a la víctima sin vida y con una herida profunda en el cuello provocada aparentemente con un arma blanca.
Las labores de investigación e inteligencia permitieron a los agentes ubicar al novio de Ingrid Gabriela Cruz, identificado como Eduin Raúl Portillo Pereira, quien, según el informe policial, habría manifestado que le dio muerte a la mujer en la parte alta del Valle de Amárateca.
Localizaron el cuerpo en zona montañosa
A partir de esa información, los equipos de Antisecuestros realizaron búsquedas en la zona montañosa señalada y localizaron el cuerpo de Cruz, que, de acuerdo con el reporte, se encontraba en avanzado estado de putrefacción.
Durante la captura, las autoridades decomisaron dos teléfonos celulares de diferentes marcas y modelos, una cartera de mujer que pertenecería a la víctima, un pantalón azul tipo bombero y un par de tenis negros con cordones.
Eduin Portillo Pereira, quien según el reporte policial es jornalero y reside en la colonia 21 de Octubre, Francisco Morazán, fue detenido mediante labores de investigación e inteligencia desarrolladas por los equipos de la Unidad Nacional Antisecuestros.
El detenido será puesto a disposición de las autoridades competentes para que se determine su situación jurídica y se ejerza la acción penal correspondiente por los hechos investigados.