Hondureño es acusado de secuestrar a su novia; ella apareció muerta en la montaña

Tegucigalpa, Honduras. Equipos de la Unidad Nacional Antisecuestros capturaron este sábado 12 de septiembre a Eduin Raúl Portillo Pereira, de 24 años, señalado por su presunta participación en el secuestro y asesinato de Ingrid Gabriela Cruz, cuyo cuerpo fue localizado en una zona montañosa del Valle de Amárateca, Francisco Morazán. De acuerdo con la información de la Unidad Nacional Antisecuestros, la investigación comenzó el lunes 7 de septiembre, cuando los familiares de Ingrid Gabriela Cruz denunciaron que había salido de su vivienda, ubicada en la colonia Lempira, sector Chamelecón, con la intención de encontrarse con su novio. Posteriormente, los familiares recibieron mensajes a través de WhatsApp en los que desconocidos aseguraban que la mujer estaba secuestrada y exigían 10,000 lempiras a cambio de su libertad.

Sin embargo, horas después los supuestos secuestradores enviaron a los familiares un video en el que, según las autoridades, se observaba a la víctima sin vida y con una herida profunda en el cuello provocada aparentemente con un arma blanca. Las labores de investigación e inteligencia permitieron a los agentes ubicar al novio de Ingrid Gabriela Cruz, identificado como Eduin Raúl Portillo Pereira, quien, según el informe policial, habría manifestado que le dio muerte a la mujer en la parte alta del Valle de Amárateca. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Localizaron el cuerpo en zona montañosa