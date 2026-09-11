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En ataque a balazos muere “El Chino” en La Ceiba; hay dos heridos más

Un ataque a balazos dejó muerto a Juan Carlos Banegas y heridas a dos personas la noche del viernes en la carretera CA-13, en La Ceiba, Atlántida

  • Actualizado: 11 de septiembre de 2026 a las 20:54 -
  • Redacción La Prensa
En ataque a balazos muere “El Chino” en La Ceiba; hay dos heridos más

Foto en vida de Juan Carlos Banegas Gutiérrez, de 33 años.

La Ceiba, Atlántida. Un ataque a balazos registrado la noche de este viernes dejó como saldo un hombre muerto y dos personas heridas en la carretera CA-13, a la altura del barrio Mejía, en La Ceiba, Atlántida.

La víctima mortal fue identificada como Juan Carlos Banegas Gutiérrez, de 33 años, conocido con el alias de “El Chino”, quien resultó gravemente herido durante el ataque.

De acuerdo con reportes preliminares, Banegas Gutiérrez sobrevivió al tiroteo inicial y fue trasladado de emergencia por cuerpos de socorro hacia el Hospital General Atlántida.

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Sin embargo, debido a la gravedad de las heridas, el hombre falleció minutos después de haber ingresado al centro asistencial, donde se confirmó su muerte.

En el mismo hecho violento resultaron heridas otras dos personas, quienes fueron trasladadas para recibir atención médica. Su estado de salud fue reportado como reservado.

Los heridos fueron identificados como Marquiño Jamil Rodríguez Ruiz, de 43 años, y Orlando Adelmo Sierra Ardón, de 55 años.

Tras el tiroteo, elementos de la Policía Nacional se desplazaron hasta el lugar y acordonaron la escena para realizar las diligencias correspondientes.

En el sitio quedaron dispersos varios casquillos de arma de fuego, que fueron considerados parte de los indicios que deberán ser analizados durante las investigaciones.

Las autoridades iniciaron la búsqueda de los responsables del ataque y las diligencias para establecer el móvil del hecho violento registrado en este sector de La Ceiba.

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