La Filarmónica de SPS tocará por primera vez para estudiantes de Islas de la Bahía

Roatán, Islas de la Bahía. Más de 300 estudiantes de los cuatro municipios de Islas de la Bahía tendrán la oportunidad de escuchar y conocer de cerca a la Orquesta Filarmónica de San Pedro Sula durante un concierto didáctico que se realizará el próximo lunes 14 de septiembre. La presentación, denominada “El Camino a New York”, comenzará a las 3:00 de la tarde en el Domo del Distrito Beta y reunirá a alumnos de centros educativos públicos y privados de Roatán, José Santos Guardiola, Útila y Guanaja. Será la primera presentación de la Orquesta Filarmónica de San Pedro Sula dirigida especialmente a estudiantes del departamento insular y forma parte de las actividades previas a su presentación en el Carnegie Hall de Nueva York, prevista para noviembre.

Además de disfrutar del repertorio, los jóvenes podrán interactuar con los músicos y conocer cómo se estructura una orquesta de cámara profesional, así como los distintos instrumentos que la integran. El acceso para los estudiantes será gratuito mediante una iniciativa impulsada por Próspera zede y Fundación Próspera como patrocinador del evento que también cuenta con el respaldo de organizaciones y empresas de Islas de la Bahía. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

John Manzanares, director de la Casa de la Cultura de Roatán, destacó que la actividad permitirá ampliar el acceso de niños y jóvenes a experiencias culturales. “Gracias a la gestión de Próspera, nuestros estudiantes de los diferentes centros educativos públicos y privados pueden gozar de este evento gratuito”, manifestó.

Dato El Carnegie Hall Inaugurado en 1891, es una de las salas de conciertos más prestigiosas del mundo y ha recibido a algunas de las figuras y orquestas más importantes de la música internacional.