Miss Honduras Universo 2026: hora y dónde ver la final

San Pedro Sula. La ciudad industrial está lista para vivir una de las noches más esperadas de la belleza nacional. Este viernes 11 de septiembre, a partir de las 7:00 pm, el Centro de Convenciones del Hotel Copantl será el escenario de la gran final de Miss Honduras Universo 2026, donde Alejandra Fuentes entregará la corona a su sucesora.
El certamen no contará con transmisión televisiva; en cambio, podrás seguirse en vivo a través de las redes sociales oficiales de Miss Honduras Universo . Hasta el momento, los organizadores no han revelado detalles públicamente sobre la terna de jurados ni los invitados especiales, aunque sí confirmaron la presencia internacional de Fátima Bosch, Miss Universo 2025 , quien desde el miércoles ha participado en diversas actividades en la ciudad, incluido el conversatorio “Creyendo en ti”, en la Universidad Tecnológica de Honduras (UTH).
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Las 18 candidatas tuvieron una intensa agenda previa, que incluyó entrevistas con el jurado el jueves 9 de septiembre, un Meet & Greet en Beauty Market Supply de Mega Mall y un elegante Cocktail Party en Aloft by Marriott, donde compartieron con Alejandra Fuentes y Fátima Bosch.
La expectativa crece entre los seguidores del concurso, quienes guardan conocer a la nueva representante hondureña rumbo a Miss Universo a realizarse en Puerto Rico el 24 de noviembre próximo.
El equipo de Diario La Prensa realizará una cobertura especial del Miss Honduras Universo desde las 6:00 pm en sus plataformas oficiales, llevando cada detalle de la gala a la audiencia nacional e internacional.