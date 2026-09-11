Miss Honduras Universo 2026: hora y dónde ver la final

San Pedro Sula. La ciudad industrial está lista para vivir una de las noches más esperadas de la belleza nacional. Este viernes 11 de septiembre, a partir de las 7:00 pm, el Centro de Convenciones del Hotel Copantl será el escenario de la gran final de Miss Honduras Universo 2026, donde Alejandra Fuentes entregará la corona a su sucesora.

El certamen no contará con transmisión televisiva; en cambio, podrás seguirse en vivo a través de las redes sociales oficiales de Miss Honduras Universo . Hasta el momento, los organizadores no han revelado detalles públicamente sobre la terna de jurados ni los invitados especiales, aunque sí confirmaron la presencia internacional de Fátima Bosch, Miss Universo 2025 , quien desde el miércoles ha participado en diversas actividades en la ciudad, incluido el conversatorio “Creyendo en ti”, en la Universidad Tecnológica de Honduras (UTH).

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