Gala Montes desmiente a Joanna Vega-Biestro y la confronta

"Ella se enojó... estaba pidiendo cosas en el confesionario, no se las daban, se empezó a enojar, entró la psicóloga y se le lanzó encima... se le abalanzó y le hablaron a más personas. Hablaron para que fueran por ella", afirmó la periodista al referirse a los minutos previos a que 'La Jefa' anunciara el fin de su participación en el reality.

Según contó Joanna Vega-Biestro en la emisión del 9 de septiembre, la actriz abandonó la realidad después de pedir un producto íntimo y, posteriormente, “abalanzarse contra la psicóloga”, quien previamente le habría solicitado “internarse” ante un aparente cuadro de ansiedad.

El artista abandonó la realidad el pasado martes 8 de septiembre, lo que generó diversas hipótesis sobre las causas de su salida del programa.

Gala Montes se arremetió contra la presentadora Joanna Vega-Biestro luego de los comentarios que realizó en el programa 'Sale el Sol' sobre su abrupta salida de ' La Casa de los Famosos México 2026'.

A través de una serie de historias publicadas en su cuenta de Instagram, la actriz y cantante Gala Montes negó haber violentado al personal de salud mental y acusó a la producción de Televisa de no proporcionarle insumos básicos de higiene personal.

De acuerdo con Montes, su enfado se originó porque se negaron a entregarle un tampón durante su período menstrual.

Posteriormente, la actriz se dirigió contra Vega-Biestro y cuestionó las declaraciones de la presentadora:

"Joanna dijo que según actriz le iba a pegar a la psicóloga y no sé qué mamadas, pero a la que le voy a partir de la madre es a ti para que dejes de estar inventando... Ya me la debes, te metiste conmigo y con mi mamá. La pendeja está inventando cosas que no son ciertas... Mínimo infórmate bien. Eso se llama acoso y hostigamiento", preguntó la actriz visiblemente alterada.

Durante su transmisión, Gala Montes también cuestionó la labor informativa de la comunicadora y señaló que utiliza su nombre "para comer". Además, pidió a los periodistas fundamentar sus notas antes de difundir versiones que, según sostuvo, pueden afectar la reputación de las celebridades.

"Ya ponte a trabajar en lugar de estar hablando de mí, pinche huevona, nadaqueverienta, desqueacerada, mínimo infórmate bien. Eso se llama acoso y hostigamiento, eso también te lo puedo hacer a ti. Así como ella me acosa, también te puedo acosar, yo no tengo hijos y no tengo nada que perder. ¿Quieres que vaya al kinder de tu hija y me le paré enfrente? No lo voy a hacer, pero respeta para que te respeten", declaró.