Jennifer Lawrence se une a Instagram y advierte que podría irse

La actriz ganadora del Oscar, Jennifer Lawrence, finalmente se ha unido a Instagram después de años de mantenerse alejada de las redes sociales. El intérprete publicó su primer video bajo el nombre de usuario @jlaw y, en menos de 24 horas, sobrepasó el 1 millón de seguidores.
Sin embargo, Lawrence ya lanzó una advertencia a sus seguidores sobre los comentarios negativos.
"Así que sí, le estoy dando una oportunidad y si alguien dice algo negativo, renunciaré inmediatamente, sin hacer preguntas. Si alguien piensa algo malo, lo sabré y lo dejaré", dijo Lawrence en su primera publicación en video.
Lawrence reforzó su mensaje en una publicación de su historia de Instagram que dice: "Por favor, ten presente que cualquier comentario malo o agresivo puede afectar negativamente al bebé. Soy yo. Soy el bebé".
En el video, Jennifer reconoce que está probando Instagram y dice: "Sí, le estoy dando una oportunidad. Y si alguien dice algo negativo, lo dejaré inmediatamente. Si alguien piensa que algo es malo, lo sabré y lo dejaré".
Lea: ¡Vuelve la Fiesta del Cine a Cinemark Honduras!
Jennifer ya se había vuelto viral tras reconocer su reciente desliz sobre el "fascismo" durante la ceremonia de entrega del Premio LVMH 2026 en París. Durante la entrega de un premio, dijo por error "fascismo" en lugar de "moda". Después de que el video se viralizara en internet, pareció aceptar el error al comentar "Ups" debajo de una publicación que se hizo viral al respecto.
Pero los fans también han estado investigando seriamente a quién ha decidido seguir a Jennifer, y un nombre ha destacado especialmente: Miss Piggy.
Sí, Jennifer Lawrence sigue a la icónica diva de los Muppets, lo que podría ser el detalle más llamativo de su debut en Instagram. Su lista de seguidores también incluye muchas caras famosas, entre ellas su compañero de reparto en Los Juegos del Hambre, Josh Hutcherson y las Kardashian, Leonardo DiCaprio, Martin Scorsese, Dakota Johson, entre otros famosos.
Anteriormente, Jennifer era conocida por mantenerse alejada de las redes sociales, por lo que verla unirse a Instagram, publicar su primer video e interactuar con contenido viral ya es un acontecimiento bastante importante.
Ahora solo necesitamos que todos se comporten bien en los comentarios, porque, al parecer, tenemos una sola oportunidad antes de que ella borre todo.