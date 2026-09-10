Jennifer Lawrence se une a Instagram y advierte que podría irse

La actriz ganadora del Oscar, Jennifer Lawrence, finalmente se ha unido a Instagram después de años de mantenerse alejada de las redes sociales. El intérprete publicó su primer video bajo el nombre de usuario @jlaw y, en menos de 24 horas, sobrepasó el 1 millón de seguidores.

Sin embargo, Lawrence ya lanzó una advertencia a sus seguidores sobre los comentarios negativos.

"Así que sí, le estoy dando una oportunidad y si alguien dice algo negativo, renunciaré inmediatamente, sin hacer preguntas. Si alguien piensa algo malo, lo sabré y lo dejaré", dijo Lawrence en su primera publicación en video.

Lawrence reforzó su mensaje en una publicación de su historia de Instagram que dice: "Por favor, ten presente que cualquier comentario malo o agresivo puede afectar negativamente al bebé. Soy yo. Soy el bebé".

En el video, Jennifer reconoce que está probando Instagram y dice: "Sí, le estoy dando una oportunidad. Y si alguien dice algo negativo, lo dejaré inmediatamente. Si alguien piensa que algo es malo, lo sabré y lo dejaré".

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