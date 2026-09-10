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El iPhone Duo desata memes: Samsung y Duolingo entran en la conversación

El nuevo plegable de Apple genera memes en redes sociales. Samsung y Duolingo reaccionan también al debut del iPhone Duo

  • Actualizado: 10 de septiembre de 2026 a las 07:46 -
  • Redacción web
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Más allá de las marcas, los usuarios compartieron memes en plataformas como TikTok, Instagram y X, en los que compararon el iPhone Duo con objetos cotidianos, desde relojes de mesa hasta carpetas escolares.

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La frase de Samsung “Not the bed side clock. It's giving groundhog day” (No el reloj de la mesita de noche. Me da vibras de *El día de la marmota*.) inspiró nuevas imágenes humorísticas.

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Los internautas también recordaron que Samsung lleva años desarrollando sus líneas Galaxy Z Fold y Z Flip, mientras Apple apenas da su primer paso en este segmento. Los memes presentaban a Samsung como un “veterano experimentado” y a Apple como un “novato que llega tarde a clase”.

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El hashtag #iPhoneDuo se convirtió en tendencia global, acompañado de etiquetas como #ItsTimeToSwitch y #Solidarity. La conversación no solo giró en torno a las especificaciones técnicas, sino también al contenido humorístico generado por los usuarios.

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Mientras tanto, Apple no respondió directamente a las burlas. Su estrategia se centró en destacar las características del iPhone Duo durante la keynote, mientras la conversación en redes sociales adquiría protagonismo frente al mensaje oficial.

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La ola de memes refleja cómo los lanzamientos tecnológicos ya no se limitan a la innovación y pueden convertirse también en fenómenos culturales.

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El humor y la sátira forman parte del consumo digital y, en este caso, contribuyeron a ampliar la conversación sobre el producto, aunque no necesariamente de manera positiva.

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Paradójicamente, las burlas también pueden funcionar como publicidad para Apple. La amplia cantidad de publicaciones sobre el iPhone Duo incrementó la exposición del producto y pudo despertar la curiosidad de consumidores que no tenían previsto adquirirlo.

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Samsung busca posicionarse como uno de los referentes del mercado de teléfonos plegables, mientras Apple intenta presentar su entrada en este segmento como un paso hacia la perfección. Duolingo, por su parte, aprovechó la coincidencia de nombres para reforzar su presencia en la conversación digital.

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Apple presentó, además, el iPhone 18 Pro y el iPhone 18 Pro Max, en cuatro colores: negro "profundo", un plata "más refinado", un nuevo tono llamado "glaciar" y un "sofisticado" burdeos, describió Ternus. Este modelo también fue objeto de memes por considerarlo similar al iPhone 17 y sin tener mayores innovaciones.

 Foto Apple / EFE
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Más allá de los memes, el lanzamiento del iPhone Duo plantea un nuevo escenario competitivo en el mercado de los teléfonos plegables. La entrada de Apple podría aumentar la competencia con fabricantes como Samsung y marcar la evolución de este segmento en los próximos años.

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Mientras tanto, los ingeniosos y divertidos memes siguen circulando en redes.

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Creando conversación sobre ambos modelos en especial el Iphone 18.Estos modelos llegarán al mercado el 18 de septiembre.

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El iPhone 18 Pro tendrá un precio de salida de 1.199 dólares para la versión de 256 GB, un aumento de 100 dólares respecto al iPhone 17 Pro, mientras que el del modelo 18 Pro Max, que es de mayor tamaño, parte de los 1.299 dólares, también para la versión de 256 GB.

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