Samsung y Duolingo se burlan del iPhone Duo: así reaccionaron las redes

El esperado debut del iPhone Duo , presentado como el primer teléfono plegable de Apple , no solo generó titulares tecnológicos, sino también una ola de burlas y memes en redes sociales.

Entre los protagonistas de esta reacción estuvieron Samsung y Duolingo , que aprovecharon el momento para ironizar sobre la llegada de Apple al mercado de los dispositivos plegables.

El nuevo director ejecutivo de Apple, John Ternus , fue el encargado de presentar el miércoles el primer teléfono plegable de la compañía, bautizado 'iPhone Duo', que tiene un tamaño similar al de un "pasaporte".

"Partimos de la experiencia que deseábamos para nosotros mismos: una pantalla más grande que resultará tan natural e intuitiva como la del iPad. Luego, combinamos un diseño bien pensado con tecnología revolucionaria", explicó Ternus en el evento de presentación en la sede de la empresa en Cupertino (California).