Samsung y Duolingo se burlan del iPhone Duo: así reaccionaron las redes

El esperado debut del iPhone Duo , presentado como el primer teléfono plegable de Apple , no solo generó titulares tecnológicos, sino también una ola de burlas y memes en redes sociales.
Entre los protagonistas de esta reacción estuvieron Samsung y Duolingo , que aprovecharon el momento para ironizar sobre la llegada de Apple al mercado de los dispositivos plegables.
El nuevo director ejecutivo de Apple, John Ternus , fue el encargado de presentar el miércoles el primer teléfono plegable de la compañía, bautizado 'iPhone Duo', que tiene un tamaño similar al de un "pasaporte".
"Partimos de la experiencia que deseábamos para nosotros mismos: una pantalla más grande que resultará tan natural e intuitiva como la del iPad. Luego, combinamos un diseño bien pensado con tecnología revolucionaria", explicó Ternus en el evento de presentación en la sede de la empresa en Cupertino (California).
La burla de Samsung
Samsung, pionero en esta tecnología desde el lanzamiento del Galaxy Fold en 2019, no perdió la oportunidad de recordar que Apple llega siete años después. Su cuenta en X, antes Twitter, publicó mensajes como: “Let us know when you're done reheating our leftovers” y “So far, so same. #ItsTimeToSwitch”, con los que cuestionó la llegada tardía de Apple al segmento.
Duolingo entra al juego
La plataforma de idiomas también se sumó a la conversación debido a que su mascota se llama Duo, igual que el nuevo teléfono de Apple. Con humor, publicó que ahora hay “más espacio en la pantalla para hacer las lecciones” gracias al diseño plegable. En otro mensaje, ironizó: “when an ugly stranger calls you twin”.
Was there range? No. Was it exciting? No. Did it happen? Yes.#ItsTimeToSwitch— Samsung Mobile US (@SamsungMobileUS) September 9, 2026
Solidaridad entre marcas
Samsung incluso respondió a Duolingo con un mensaje de complicidad: "Lo siento mucho, @DuoLingo. A nosotros también nos copiaron #Solidaridad" . La interacción fue replicada por usuarios en redes sociales y reforzó la narrativa de que Apple llegó tarde al mercado de los plegables.
El iPhone Duo no solo abrió un nuevo capítulo en la historia de Apple, sino también en la conversación digital. La reacción de Samsung, Duolingo y los usuarios demuestra que, en la era de las redes sociales, los lanzamientos tecnológicos también pueden convertirse en escenarios de humor colectivo.