¿Cómo transformar tu foto en una imagen de los años 80 con ChatGPT?

¡Los 80 están de vuelta! Una nueva tendencia de inteligencia artificial permite transformar las fotos actuales en retratos retro que parecen pertenecer a esa década: peinados voluminosos, vaqueros, luces de neón y un fondo láser, con tu rostro tal cual.

Para ver cómo te verías en los 80, tienes dos opciones. La más rápida es FaceCast : sube una foto, elige el estilo de los 80 y el resultado estará listo en segundos, sin necesidad de escribir nada. Es gratis para iOS y Android. La otra opción es ChatGPT : sube una selfie y pega la indicación (prompt) que aparece más abajo en esta página. Esta le indica que mantienes tu rostro tal cual y que solo cambia el peinado, la ropa, el maquillaje, los accesorios y el escenario a mediados de los 80.

La tendencia se centra en una sola imagen, no en un vídeo. Tu rostro e identidad permanecen inalterables; la época cambia a tu alrededor: una permanente voluminosa o un peinado con capas, una chaqueta vaquera o con hombreras, toques neón y pastel y un fondo láser de estudio fotográfico de centro comercial

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Ambos métodos funcionan para una selfie, una foto de pareja o un retrato familiar o grupal entre amigos. Si quieres participar sin escribir nada, FaceCast es la opción más sencilla; Si te gusta experimentar, ChatGPT te da mayor control sobre el resultado.

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Aquí te mostramos cómo conseguir este look, dos maneras de lograrlo, una sugerencia que funciona y cómo proteger tu foto.

Paso 1: Encuentra una foto: Una foto clara y bien iluminada de tu rostro, mirando a la cámara. Una selfie con el celular está bien. Evite filtros excesivos, lentes de sol y fotos grupales concurridas: todo lo que el modelo no puede ver, lo inventa. Se recomienda que aparezca de frente o en tres cuartos, con buena iluminación. Elige una imagen de cuerpo completo si quieres que la IA modifique principalmente el vestuario.

Paso 2: Copie esta solicitud: Abra la herramienta de IA y seleccione la opción para crear o editar una imagen. Puedes hacerlo en Gemini, pero la tendencia corresponde a ChatGPT.

Carga tu fotografía. Primero sube tu foto, luego pega esto: “Genera una imagen de cómo me vería en los 80, no cambies mis facciones, solo vestuario y ambiente”. Si no funciona como deseas, pon un aviso con más especificaciones, por ejemplo y reemplaza lo que está en corchetes:

Utilizando la foto que he subido como referencia para mi rostro, crea un retrato vertical de 9:16 muy realista que me imagine viviendo en la década de 1980. Soy [NACIONALIDAD / ORIGEN CULTURAL] y vivo en [CIUDAD, PAÍS] aproximadamente en [AÑO O PARTE DE LA DÉCADA DE 1980].

Vísteme y péiname de una manera que hubiera sido genuinamente elegante (deportivo o moda casual) para alguien como yo en aquella época: con estilo y nostalgia, no un disfraz exagerado. Construye el entorno que me rodea utilizando muebles, aparatos electrónicos, cintas de casete, revistas, periódicos, embalajes, coches, anuncios y arquitectura históricamente apropiados. Conservar mis rasgos faciales reconocibles a partir de la fotografía subida, adaptando mi peinado, vestimenta y arreglo personal a la época.

Paso 3: Corrija los detalles. Tu primera imagen no tiene por qué ser perfecta. La IA es segura de sí misma, no cuidadosa: colocará una torre moderna en un horizonte de 1988 o aparcará un coche de la década equivocada en el exterior.

Así que revisa la ventana, los estantes, las etiquetas, y luego dile a ChatGPT qué está mal y pídele que cambie solo eso:"El edificio que se ve por la ventana no existía en 1988. Sustitúyalo por edificios que sí existían en aquel entonces. Deje todo lo demás sin cambios." Esa última frase es importante. Sin ella, el modelo regenera toda la escena y pierdes las partes que te gustaban. A mí me pasó esto varias veces.

Paso 4 (opcional): Conviértelo en un vídeo. Si quieres ir más allá, introduce la imagen final en un modelo de conversión de imagen a vídeo como Kling y solicita principalmente movimiento, no una reinvención.

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El indicador o Prompt de imagen a video es el siguiente: Crea un vídeo cinematográfico de 7 segundos utilizando esta imagen como referencia visual exacta. Empiezo apartando la mirada de la cámara, luego me giro naturalmente hacia ella y hago contacto visual, interactúo brevemente con [OBJETO DE MI IMAGEN] y termino con una sutil sonrisa.

Mantén todos los movimientos lentos y discretos, como un momento espontáneo en una película. Mantén la cámara prácticamente inmóvil. Conserva mi apariencia facial, peinado, vestimenta, entorno y todos los objetos de la imagen de referencia. No introduzcas edificios, tecnología ni objetos modernos.

Conservar el grano de la película, el tratamiento del color y la iluminación de época de la imagen original. Vertical 9:16, aproximadamente 7 segundos. Si tu modelo puede agregar audio, procura que sea sutil (un ventilador de techo, el tráfico lejano, el clic de una cinta de casete) en lugar de música a todo volumen.

No existe una única versión de los años 80. Dale al modelo tu ciudad, tu cultura y tus recuerdos, y obtendrás algo que realmente te pertenece.

La precisión histórica depende de ti y del modelo; verifica dos veces cualquier afirmación que aparezca en una imagen sobre un lugar o un producto antes de darla por cierta.