Nokia 300 Charge, un teléfono retro que también carga otros dispositivos

Durante mucho tiempo, los teléfonos básicos se posicionaron como una alternativa a los smartphones ya su gran cantidad de aplicaciones. Pero Nokia deja muy claro que su nuevo 300 Charge puede convertirse en el mejor aliado de tu teléfono, ya que también funciona como batería externa portátil.

A primera vista, el 300 Charge parece un Nokia básico de los de antes, pero enseguida te darás cuenta de que es un teléfono más robusto. Esto se debe a que incorpora una batería de 3700 mAh que promete hasta 37 horas de conversación y 40 días en modo de espera.

Lo realmente interesante es el modo «power bank», que activa la carga inversa de 10 W mediante el cable 4 en 1 incluido. Se incluyen adaptadores para Micro USB, USB-C y USB-A. Probablemente, el 300 Charge no tenga la potencia suficiente para ser tu power bank principal si viajas con mucho equipo, pero te resultará útil en caso de necesidad.

A esto se suma su atractivo como dispositivo práctico para llevar siempre encima, gracias a su potente linterna LED integrada, que, según Nokia, es hasta cuatro veces más brillante que la del Nokia 105. Otra razón más para guardarlo en tu bolso.

Nokia describe el 300 Charge como «resistente» y «elegante», y solo el segundo término resulta controvertido. Su agarre texturizado en la parte trasera y los laterales debería hacer que el teléfono sea a la vez resistente y fácil de sujetar.

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Por lo demás, el 300 Charge es un teléfono muy básico. Incorpora un chipset Unisoc SC6531E y cuenta con 4 GB de RAM y almacenamiento interno. La cámara QVGA no toma fotos impresionantes y su pantalla de 2,4 pulgadas no ofrece muchas posibilidades. Aun así, incluye un conector de 3,5 mm, algo que no se puede decir de muchos teléfonos mucho más caros del mercado.

Por el momento, no hay noticias sobre su lanzamiento en Estados Unidos, pero se espera que su precio sea inferior a 50 dólares si llega a salir al mercado en algún momento en el futuro.

El recién lanzado Nokia 300 Charge es un teléfono retro con un diseño nostálgico, pero es mucho más. No es exagerado decir que podría ser la navaja suiza de los teléfonos. Funciona como una batería externa portátil de alta capacidad que puede cargar otros teléfonos y accesorios compatibles. También se puede usar como una potente linterna LED, hasta cuatro veces más brillante que las linternas de los teléfonos Nokia anteriores. Además, con su gran batería, ofrece suficiente energía para durar hasta 40 días en espera o 37 horas de conversación.

Cabe destacar que el Nokia 300 Charge no es un teléfono inteligente. De hecho, los dos últimos smartphones de Nokia pronto dejarán de recibir soporte de software. El fabricante de dispositivos móviles HMD es responsable de la marca Nokia en el mercado de la telefonía, pero la compañía ha optado por cambiar el nombre de su línea de smartphones. Sin embargo, el nombre Nokia todavía se usa para teléfonos básicos de estilo retro como el 300 Charge, diseñados para ser puramente prácticos, resistentes y duraderos.

HMD no es propietaria de Nokia, pero la colaboración entre ambas compañías ha dado como resultado una amplia gama de productos que evocan la época en que Nokia era la marca detrás del teléfono móvil más vendido de todos los tiempos. El último lanzamiento, el Nokia 300 Charge, ya está disponible en Filipinas y próximamente se lanzará internacionalmente.

¿Se puede comprar el teléfono Nokia 300 Charge en Estados Unidos?

Lamentablemente, es casi seguro que el Nokia 300 Charge no llegará a Estados Unidos. HMD se retiró por completo del mercado estadounidense en 2025, lo que significa que los nuevos teléfonos de la marca Nokia no estarán disponibles para los consumidores estadounidenses en un futuro próximo.

Si buscas un teléfono que funcione como una multiherramienta, al igual que el Nokia 300 Charge, tu mejor opción podría ser el Oukitel WP210. TechRadar lo nombró el mejor teléfono resistente de 2026, además de ser un dispositivo versátil que puede cargar otros dispositivos de forma inversa y cuenta con soporte GPS de doble frecuencia L1 + L5 para una navegación precisa.

Nota: Este artículo fue revisado y aprobado por un editor con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial.