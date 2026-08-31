Thomas R. Hardy: “Honduras puede ser un líder regional para energía”

Tegucigalpa, Honduras. La reforma energética, el gas natural, la generación y transmisión eléctrica, los centros de datos, la inteligencia artificial y el corredor interoceánico concentran las principales oportunidades de inversión que Estados Unidos identifica actualmente en Honduras. Así lo afirmó Thomas R. Hardy, subdirector y director de Operaciones de la Agencia de Comercio y Desarrollo de Estados Unidos (Ustda), durante una visita de tres días al país, en la que se reunió con el presidente Nasry Asfura y representantes de diferentes instituciones. _¿Qué oportunidades identifica Ustda en Honduras en materia de energía y gas natural?

Para nuestra agencia, nosotros vemos oportunidades únicas, dada la proximidad de Honduras con los Estados Unidos en estos proyectos a base de gas. Estados Unidos es líder en el gas natural líquido que puede ayudar al crecimiento de la industria y dar energía a ciudadanos, y ahí es donde nuestra agencia se sitúa de manera única alrededor del mundo. Nuestra agencia tiene mucha experiencia en terminales de gas natural y ha ayudado a países para que sean líderes regionales, exportando esa energía a economías vecinas, y aquí en Honduras hay una oportunidad única. Si pasa la reforma de la ley energética, se puede crear un lugar donde Honduras puede ser un líder regional para energía, y eso podría ayudar a nuestra agencia, porque nosotros tenemos 30 años de experiencia en este sector, apoyando a países alrededor del mundo con estos proyectos a base de gas natural y darles la energía que es esencial para el desarrollo económico a largo plazo.

_¿Honduras podrá desarrollar proyectos de inteligencia artificial y centros de datos con las actuales condiciones del sistema eléctrico?Para poder atraer inversión, se necesita un mercado energético estable, y eso incluye que su operador no pierda dinero, y esa es la visión de la liberalización, el esfuerzo que estamos haciendo. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Poder traer el mercado energético más estable para atraer inversión, porque con esa inversión en energía también vendrá infraestructura adicional; no solamente es energía por tener energía, no, es tener energía para la manufactura, es tener energía para la inteligencia artificial, energía para centros de datos, energía para las personas, y esa es la importancia de la ley de energía. Y, con esta liberalización va a poder atraer más inversión que esté estancada, y como dije hace un momento, dada la proximidad de Honduras a Estados Unidos, la riqueza del gas natural que tiene Estados Unidos puede abrir las puertas para inversión en energía, en transmisión, también para centros de datos, inteligencia artificial, pero eso significa que hay que estar en una posición donde el gobierno no está perdiendo dinero en cada megawatt que está produciendo por su operador. Entonces, aquí tenemos una oportunidad única en Honduras, porque hay un camino claro hacia eso. _¿Qué condiciones debe cumplir Honduras para acceder a financiamiento y asistencia técnica de Ustda?

Honduras ya cumple con todas las condiciones. Nuestras condiciones son un ambiente donde las compañías estadounidenses quieren involucrarse, quieren hacer negocios, donde las compañías estadounidenses quieren invertir. Esa es la oportunidad que existe actualmente en Honduras, y creo que eso es lo que nos está guiando a nosotros, tanto a Ustda como a mi equipo: que vemos esta oportunidad para poder tomar ventaja de este ambiente que se está creando para inversión y para creación de empleos en Honduras, pero también para tener una cooperación económica más cercana entre nuestros países.