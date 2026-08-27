Asfura aborda con agencia de USA proyectos para conectar puertos, aeropuertos y carreteras de Honduras

Durante el encuentro también se discutieron proyectos relacionados con la infraestructura portuaria en ambas costas, entre ellos las posibilidades de mejorar Puerto Castilla y las inversiones que actualmente se desarrollan en Puerto Cortés.

Uno de los principales puntos abordados fue la necesidad de fortalecer la conexión entre puertos, aeropuertos y carreteras , con especial atención a la posición geográfica de Honduras y su potencial para facilitar el tránsito de mercancías entre los océanos Pacífico y Atlántico.

Tegucigalpa, Honduras. El presidente Nasry Asfura sostuvo este jueves una reunión con Thomas R. Hardy, subdirector y director de Operaciones de la Agencia de Comercio y Desarrollo de Estados Unidos (USTDA), para analizar posibles áreas de cooperación en infraestructura, logística, energía e inversión.

Otro de los temas planteados fue la infraestructura necesaria para avanzar en un eventual corredor interoceánico, una conexión que busca aprovechar la ubicación del territorio hondureño para facilitar el comercio y el transporte de carga.

“Estamos viendo, analizando una plataforma de intercambio, una plataforma de conectividad de nuestros puertos, aeropuertos, carreteras; de la inversión americana en Honduras”, explicó Asfura.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

El mandatario sostuvo que el país requiere continuar fortaleciendo su infraestructura para mejorar las condiciones del comercio y facilitar el ingreso de nuevas inversiones.

La reunión también incluyó el sector energético, particularmente las condiciones que Honduras necesita mejorar para generar mayor confianza entre potenciales inversionistas.

En ese punto, Asfura mencionó la necesidad de establecer reglas claras y avanzar en una reforma que permita mejorar el funcionamiento de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE).

El mandatario señaló que Estados Unidos ha mostrado disposición para acompañar los esfuerzos hondureños orientados a mejorar las capacidades del sector energético.

“Con esta oportunidad que hay, estoy seguro de que podemos mejorar nuestras capacidades energéticas en el país”, manifestó.

De acuerdo con lo planteado durante la reunión, una mayor capacidad logística y energética permitiría al país mejorar sus condiciones para el comercio y generar oportunidades de inversión y empleo.

El encuentro entre Asfura y Hardy da seguimiento a los acercamientos que ambos han sostenido, incluido el realizado durante la visita del mandatario hondureño a Estados Unidos en marzo de 2026.

Por ahora, los temas abordados forman parte de una agenda de cooperación y análisis de posibles proyectos, por lo que su eventual ejecución dependerá de los estudios, acuerdos y mecanismos de financiamiento que puedan establecerse entre Honduras y la USTDA.