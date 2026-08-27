Así fue el curioso gol con el que Olimpia le pegó primero a Saprissa

Tegucigalpa, Honduras.

Olimpia pegó primero en el clásico centroamericano ante Saprissa, en el cierre de la fase de grupos de la Copa Centroamericana 2026, haciendo estallar de alegría al público que se dio cita en un imponente Estadio Nacional de Tegucigalpa.

El León, que había comenzado el encuentro buscando imponer condiciones ante uno de sus grandes rivales históricos de la región, encontró la apertura del marcador de una manera inesperada y a través de una pelota quieta que terminó convirtiéndose en una verdadera fiesta para la afición olimpista.

Cuando transcurrían apenas 12 minutos de partido, apareció el defensor uruguayo Emanuel Hernández para convertirse en el héroe momentáneo del conjunto dirigido por el cuerpo técnico albo. Tras un saque de banda ejecutado por Félix García, el balón llegó al área de Saprissa, donde Hernández se elevó con autoridad y le ganó el duelo aéreo al experimentado defensor costarricense Kendall Waston.