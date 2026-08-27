Así fue el curioso gol con el que Olimpia le pegó primero a Saprissa

Olimpia pegó primero en el clásico centroamericano ante Saprissa, en el cierre de la fase de grupos de la Copa Centroamericana 2026, haciendo estallar de alegría al público que se dio cita en un imponente Estadio Nacional de Tegucigalpa.
El León, que había comenzado el encuentro buscando imponer condiciones ante uno de sus grandes rivales históricos de la región, encontró la apertura del marcador de una manera inesperada y a través de una pelota quieta que terminó convirtiéndose en una verdadera fiesta para la afición olimpista.
Cuando transcurrían apenas 12 minutos de partido, apareció el defensor uruguayo Emanuel Hernández para convertirse en el héroe momentáneo del conjunto dirigido por el cuerpo técnico albo. Tras un saque de banda ejecutado por Félix García, el balón llegó al área de Saprissa, donde Hernández se elevó con autoridad y le ganó el duelo aéreo al experimentado defensor costarricense Kendall Waston.
El zaguero olimpista conectó un potente y certero cabezazo que llevó la pelota directamente al fondo de las redes. El guardameta del conjunto morado reaccionó e intentó lanzarse para evitar la caída de su portería, pero la dirección y la fuerza del remate hicieron imposible cualquier intento de atajada.
La anotación desató la locura en las gradas. Los aficionados del León celebraron con intensidad el tanto de Emanuel Hernández, mientras los jugadores olimpistas corrieron a festejar junto a sus compañeros en un partido que desde el inicio prometía emociones fuertes.
Olimpia encontró así la ventaja en uno de los duelos más atractivos del fútbol centroamericano. El clásico centroamericano comenzaba a inclinarse del lado hondureño y el Estadio Nacional se convertía en una auténtica fiesta olimpista.
UNA VERDADERA FIESTA
El Estadio Nacional de Tegucigalpa vivió una auténtica fiesta deportiva desde mucho antes del pitazo inicial. Las gradas se tiñeron de blanco y rojo, mientras miles de aficionados olimpistas llegaron con la ilusión de presenciar una noche especial ante uno de los clubes más importantes y tradicionales de Centroamérica.
El ambiente fue digno de un partido de esta magnitud, con cánticos, banderas, bombos y una enorme expectativa que se mantuvo durante cada minuto del encuentro.
El recinto capitalino presentó un llenazo espectacular, con una multitud que prácticamente ocupó cada espacio disponible en las graderías. La afición del León respondió al llamado y convirtió el escenario en una caldera.