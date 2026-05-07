Emmanuel Hernández baja la tensión tras polémica en el Olimpia-Marathón

Tegucigalpa, Honduras.

Tremenda polémica se suscitó en la Jornada 2 de las Triangulares finales de la Liga Nacional de Honduras en su torneo Clausura 2026 tras el 2-0 que Olimpia cosechó contra Marathón en el estadio Nacional.

En la zona mixta tomó la palabra el defensor uruguayo Emmanuel Hernández, quien le puso paños tibios a la controversia, pero aclaró a su vez que su equipo no le ayuda a los árbitros y sacó a colación un error en un pasado juego entre blancos y verdes.

A su vez reveló algo que pocos conocían referente a Pablo Lavallén, el hombre de la polémica. Dijo en medio de la rueda de prensa que el actual timonel de los esmeraldas se dirigió en Argentina y por ende le tiene mucho cariño. Ambos compartieron en Sarmiento de Junín.