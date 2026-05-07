Carta de Julieta Castellanos sobre los primeros 100 días de gobierno de Nasry Asfura

TEGUCIGALPA

La exrectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (Unah), Julieta Castellanos, publicó este miércoles una carta abierta en la que realizó un análisis de los primeros 100 días del gobierno del presidente Nasry Asfura. Castellanos recordó que el escenario político cambió tras las elecciones y la salida de Libertad y Refundación (Libre) del poder, situación que, según afirmó, permitió el regreso del bipartidismo con una amplia mayoría en el Congreso Nacional.

“Con Libre humillado por los electores, el bipartidismo avanzó quitando a Libertad y Refundación (Libre) el poder hegemónico que tenía y ubicándolo en la irrelevancia política”, expresó. La también socióloga y analista política sostuvo que el Partido Nacional y el Partido Liberal concentran actualmente el 73% del peso parlamentario, por lo que advirtió que ambas fuerzas políticas enfrentan el desafío de recuperar legitimidad o volver a caer en prácticas cuestionadas por la ciudadanía. “Estamos por ver si la corrupción y el crimen seguirá siendo moneda de cambio entre los partidos políticos, para la extorsión interpartidaria, de negociación y de pactos de impunidad”, señaló Castellanos al referirse a casos de corrupción y escándalos heredados de administraciones anteriores.

En relación con el Poder Ejecutivo, la exrectora cuestionó la lentitud en la integración del gabinete de gobierno y consideró que algunas decisiones han llegado tarde. “La configuración del gabinete, además de lenta, parece dispersa y con decisiones que llegan tarde. Algo ha frenado que se complete el gabinete”, escribió.

Asimismo, mencionó que a 100 días de gobierno persisten reclamos de migrantes hondureños en Estados Unidos por la falta de funcionarios consulares, situación que calificó como una muestra de debilidad en áreas estratégicas de la administración pública.

En materia de salud, Castellanos consideró que el gobierno desaprovechó la oportunidad de obtener “victorias tempranas” mediante el abastecimiento de medicamentos y la reducción de la mora quirúrgica en los hospitales públicos.

También criticó los conflictos sostenidos entre el gobierno y los gremios médicos y de enfermería, los cuales provocaron paralizaciones en el sistema sanitario durante varias semanas. Además, calificó como “una apuesta riesgosa” la decisión del presidente Asfura de asumir directamente la Secretaría de Salud. “Si los problemas persisten como así es, ¿después del presidente, quién puede resolver?”, cuestionó.

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