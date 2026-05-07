INA entrega 356 títulos de propiedad y beneficia a más de 2,000 familias campesinas

TEGUCIGALPA

El Instituto Nacional Agrario (INA) , bajo el liderazgo del ministro-director, Javier Talabera, realizó la entrega de 356 titulos de propiedad a los directores de sus oficinas regionales para su posterior distribución a productores independientes y empresas campesinas del sector reformado, en una acción que reafirma el compromiso del Gobierno de la República con el desarrollo del agro hondureño.

El Gobierno de la República fortalece la seguridad juridica en el campo con la legalización más de 3 mil manzanas de tierra productiva.

La importante entrega se llevó a cabo siguiendo las instrucciones del presidente de la República, Nasry Asfura, y permitirá beneficiar directamente a más de 2,000 familias del campo, quienes ahora contarán con seguridad juridica sobre sus tierras, fortaleciendo asi sus capacidades productivas y su acceso a oportunidades de desarrollo.

Con esta acción, se logra la legalización de 3,412 manzanas de tierra destinadas a la producción agricola, contribuyendo al ordenamiento territorial y al impulso de la economía rural en distintas regiones del país.

Los títulos de propiedad corresponden a zonas rurales de los siguientes departamentos: 157 titulos para Colón, El Paraiso 82 titulos, Copán 52 títulos, Olancho 10 titulos y Santa Bárbara 55 titulos de propiedad, territorios donde el INA mantiene presencia activa para atender las necesidades de los productores y garantizar el acceso equitativo a la tierra.

Desde el INA se reitera el firme compromiso del Gobierno de la República de avanzar en la legalización de la tierra, para mejorar las condiciones de vida de miles de familias campesinas, fortaleciendo así el desarrollo sostenible del sector agrícola en Honduras.

"El compromiso del presidente Asfura es legalizar las tierras bajo lo que establece la ley porque la labor de titulación es una de las principales tareas" destacó el ministro Talavera.

"Lo que necesitamos es que haya seguridad jurídica en el campo", recordó el funcionario del INA.