Libre ya tiene candidatos para el CNE y el TJE: ¿quiénes son sus apuestas?

El Partido Libertad y Refundación (Libre) ya definió sus principales apuestas para ocupar las vacantes en los órganos electorales: German Altamirano para el Consejo Nacional Electoral (CNE) y Mario Portillo para el Tribunal de Justicia Electoral (TJE).
Así lo confirmó Luis Ortega, diputado de Libre, quien aseguró que ambos aspirantes cuentan con el respaldo de la bancada oficialista y de la coordinación nacional del partido, encabezada por el expresidente Manuel Zelaya.
“Es la apuesta de la bancada y lo más importante es que hay comunión con la coordinación nacional”, expresó Ortega, al referirse al respaldo interno que tendrían Altamirano y Portillo dentro del partido de gobierno.
Las declaraciones se producen mientras avanza el proceso de selección en la Comisión Especial del Congreso Nacional, encargada de evaluar a los aspirantes y preparar la nómina final que será remitida a la Secretaría del Legislativo.
Mario Portillo también aseguró que dentro de Libre existe consenso para respaldar la candidatura de German Altamirano al CNE y la suya al TJE, dos instituciones clave para la organización, fiscalización y resolución de conflictos electorales en el país.
El proceso entró en una nueva etapa luego de que el Congreso Nacional aprobara la resolución 004-2026, mediante la cual prorrogó por última vez el plazo para entregar la nómina final de 18 candidatos a los órganos electorales.
Con esa ampliación, la nueva fecha límite quedó fijada para el miércoles 13 de mayo. La Comisión Especial deberá revisar hojas de vida, resultados de audiencias públicas y evaluaciones de confianza antes de remitir la lista definitiva.
“Pedimos esta prórroga porque queremos analizar bien las hojas de vida, las audiencias públicas y todo lo relativo a esta convención trascendental que haremos la próxima semana”, explicó Antonio Rivera Callejas, presidente de la comisión legislativa.
Rivera Callejas detalló que, aunque la extensión contempla cuatro días calendario, en la práctica solo representa un día hábil adicional, debido a que el Congreso no sesiona durante fines de semana ni los lunes.
La decisión final sobre los nuevos cargos en el CNE y el TJE será clave para el equilibrio político de los órganos electorales, en un momento en que las fuerzas representadas en el Congreso buscan asegurar espacios de influencia de cara a los próximos procesos democráticos.