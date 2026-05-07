Libre ya tiene candidatos para el CNE y el TJE: ¿quiénes son sus apuestas?

Tegucigalpa, Honduras

El Partido Libertad y Refundación (Libre) ya definió sus principales apuestas para ocupar las vacantes en los órganos electorales: German Altamirano para el Consejo Nacional Electoral (CNE) y Mario Portillo para el Tribunal de Justicia Electoral (TJE). Así lo confirmó Luis Ortega, diputado de Libre, quien aseguró que ambos aspirantes cuentan con el respaldo de la bancada oficialista y de la coordinación nacional del partido, encabezada por el expresidente Manuel Zelaya. “Es la apuesta de la bancada y lo más importante es que hay comunión con la coordinación nacional”, expresó Ortega, al referirse al respaldo interno que tendrían Altamirano y Portillo dentro del partido de gobierno.

Las declaraciones se producen mientras avanza el proceso de selección en la Comisión Especial del Congreso Nacional, encargada de evaluar a los aspirantes y preparar la nómina final que será remitida a la Secretaría del Legislativo. Mario Portillo también aseguró que dentro de Libre existe consenso para respaldar la candidatura de German Altamirano al CNE y la suya al TJE, dos instituciones clave para la organización, fiscalización y resolución de conflictos electorales en el país. El proceso entró en una nueva etapa luego de que el Congreso Nacional aprobara la resolución 004-2026, mediante la cual prorrogó por última vez el plazo para entregar la nómina final de 18 candidatos a los órganos electorales. Con esa ampliación, la nueva fecha límite quedó fijada para el miércoles 13 de mayo. La Comisión Especial deberá revisar hojas de vida, resultados de audiencias públicas y evaluaciones de confianza antes de remitir la lista definitiva.