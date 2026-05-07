Tragedia en puente colgante: familia muere en un accidente en Ocotepeque

Un matrimonio y su hija perdieron la vida en un accidente en la localidad de San Francisco del Valle, Ocotepeque
Tres miembros de una familia murieron la tarde del miércoles tras un accidente ocurrido en el municipio de San Francisco del Valle, departamento de Ocotepeque, en el occidente de Honduras.
Las víctimas mortales son Miguel Ángel Pineda y su esposa, María Suyapa Henríquez, además de su hija, Dina Pineda.
De acuerdo con reportes preliminares, las víctimas se transportaban en un vehículo pick-up cuando intentaban cruzar un puente colgante de la zona y, de forma repentina, la estructura colapsó.
La información difundida por medios locales señala que los cables que sostenían el puente cedieron, provocando la caída del automotor junto con sus ocupantes.s
El hecho ha generado consternación entre los pobladores del sector, mientras equipos de emergencia y autoridades locales desarrollaban labores en la zona para atender la emergencia y esclarecer las circunstancias del accidente.
La familia Pineda es reconocida en esa zona del occidente de Honduras. El hecho ha causado consternación en el departamento de Ocotepeque. En redes sociales, decenas de usuarios han dejado mensajes de duelo. Informes describen que la familia servía en la iglesia.
"Escuché cuando el estruendo se vino y cayó el carro", relató un poblador que auxilió a las víctimas. Dijo que estos estaban atrapados en la cabina y sacarlos fue complejo. También se transportaban otras personas en la paila, pero cayeron antes de que el vehículo los golpeara.
Don Miguel se dedicaba a la ganadería y pasaba por ese puente a diario, relataron los pobladores.