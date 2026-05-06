¿Manejará Ricardo Álvarez el primer bus del Trans-450? Juan Diego Zelaya responde

Tegucigalpa, Honduras

Juan Diego Zelaya, alcalde del Distrito Central, se refirió al futuro del proyecto Trans-450 y aseguró que su administración busca ponerlo en funcionamiento en la capital. En una reciente entrevista con HCH, Zelaya afirmó que el proyecto debe entrar en operación y que la Alcaldía Municipal del Distrito Central avanza en obras complementarias.

“El proyecto hay que ponerlo a funcionar, vamos avanzando con los túneles que conectan el Hospital Escuela y la Universidad Pedagógica Nacional”, dijo Zelaya. El alcalde agregó que varias estaciones del Trans-450 fueron recuperadas, luego de permanecer en condiciones inadecuadas. “Varias de esas estaciones eran baños, los limpiamos y los iluminamos. Estamos viendo la compra de los buses”, expresó.

Zelaya sostuvo que el sistema será habilitado junto con el teleférico y aseguró que la inversión pendiente no sería elevada. “Ese proyecto va a operar, además del teleférico. No es tanta la inversión que hay que hacer”, manifestó. El jefe edilicio indicó que el proyecto deberá estar en funcionamiento, como plazo máximo, en 2029. Actualmente, según explicó, se evalúa la compra de los buses que circularán por el corredor del Trans-450. “Es un sistema de transporte público total y complejo, que incluye el BTR y el teleférico, como ocurre en Medellín, Colombia, donde la gente puede movilizarse de manera eficiente y digna”, señaló.