Juan Diego Zelaya no anunció un préstamo de 100 millones de dólares para terminar el

Tegucigalpa, Honduras

En redes sociales circula una publicación que asegura que el alcalde del Distrito Central, Juan Diego Zelaya, anunció un nuevo préstamo de 100 millones de dólares para terminar el proyecto del Trans-450 en Tegucigalpa y pagar el contrato de recolección de basura. Sin embargo, esto es falso. Elena Castillo, encargada de Comunicaciones del Distrito Central, confirmó a LA PRENSA Verifica que esos fondos no serán utilizados para esos proyectos. Además, no existe ningún registro en medios de comunicación ni en las cuentas oficiales de Juan Diego Zelaya y la alcaldía que confirmen este anuncio. Zelaya aclaró a medios de comunicación que los fondos están destinados a proyectos como agua, saneamiento, infraestructura vial y recuperación de espacios públicos, sin hacer mención a la finalización del Trans-450. “Juan Diego anuncia un nuevo préstamo de 100 millones de dólares para terminar el TRANS450 y pagar el contrato de recolección de la basura”, dice literalmente el arte publicado en Facebook que ha sido compartido decenas de veces desde el 17 de marzo de 2026.

El 16 de marzo de 2026, durante la presentación del informe de sus primeros 50 días de gestión, el alcalde del Distrito Central, Juan Diego Zelaya, destacó que su administración logró la gestión de un financiamiento de 100 millones de dólares con el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF). Se trata de un precompromiso (compromiso inicial) de financiamiento con la CAF por 100 millones de dólares para apoyar proyectos estratégicos en la capital. Zelaya destacó los avances de su administración frente a los múltiples retos heredados, como deuda de unos 11,000 millones de lempiras y una planilla mensual de 82 millones de lempiras, además de problemas como acumulación de basura, calles deterioradas y obras paralizadas. Por su parte, el Bus de Tránsito Rápido (BTR), conocido como Trans-450 en Honduras, fue un proyecto de sistema de transporte público de tipo bus de tránsito rápido para Tegucigalpa, que registra una inversión de 51.6 millones de dólares, provenientes de préstamos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE). La obra fue iniciada entre 2012 y 2013. Posteriormente, el 24 de enero de 2014 se inauguró oficialmente la primera fase del proyecto, específicamente parte del tramo 2 entre Emisoras Unidas y la colonia Kennedy.

Destinado para otros proyectos

Una búsqueda en Google con las palabras clave “Juan Diego Zelaya + préstamo +100 millones de dólares + Trans-450” no arrojó resultados en medios de comunicación o fuentes confiables que confirman que Zelaya haya realizado ese anuncio. La pesquisa llevó a una nota de EL HERALDO titulada: "Alcaldía de Tegucigalpa asumirá crédito de $100 millones con la CAF". En la pieza periodística, el edil capitalino detalla los proyectos a los que se destinarán esos fondos. Zelaya anunció que los fondos otorgados por la CAF, hasta el 17 de marzo de 2026, se destinarán a proyectos de agua y saneamiento, con el fin de mejorar el acceso y la cobertura de los servicios básicos.