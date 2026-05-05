La imagen atribuida a una radiografía no tiene relación con la presunta fractura del diputado Jack Uriarte

San Pedro Sula, Honduras
En redes sociales circula una imagen que supuestamente muestra una radiografía de la fractura que habría sufrido Jack Uriarte, diputado del Partido Nacional, durante un encuentro deportivo aficionado.
La publicación viral también utiliza una fotografía de Uriarte junto a Tomás Zambrano, presidente del Congreso Nacional, durante el encuentro deportivo, a modo de supuesta prueba de la lesión.
Sin embargo, la imagen es falsa: la radiografía no corresponde a Uriarte ni tiene relación con la presunta lesión del parlamentario. La misma imagen circula en redes sociales desde hace tiempo y fue reutilizada en publicaciones que atribuyen la lesión a una barrida realizada por Zambrano.
“Tommy Zambrano se le barrió en su mismo equipo ,Doctores del Medical Center afirman que una de sus rodillas está quebrada, y se espera a que pase 10 meses incapacitado para poderse recuperar. Allí está la radiografía”, dice literalmente la descripción de una publicación de Facebook que ha sido compartida decenas de veces desde el 4 de mayo.
El 11 de abril, Zambrano patrocinó un evento deportivo en el que participaron empleados y diputados del Poder Legislativo. En la actividad, el equipo presidencial ganó la Copa del Día del Padre.
Según publicaciones sobre el evento, la jornada contribuyó a fortalecer los lazos de convivencia entre los participantes.
No tiene vinculación
Una búsqueda inversa en Google de la imagen de la presunta radiografía remite únicamente a perfiles humorísticos y a publicaciones que replican, en tono satírico, la misma imagen en contextos relacionados con fracturas de rótula o lesiones propias desde al menos marzo de este año.
Eso significa que la imagen ya circulaba antes del partido entre miembros del Congreso, realizado el 11 de abril.
Además, LA PRENSA Verifica comprobó que el diputado Uriarte no sufrió ninguna fractura durante ese partido, pese a que usuarios en redes sociales afirman lo contrario.
La publicación desinformante muestra una imagen de Uriarte junto a Zambrano, durante el encuentro deportivo, como supuesta prueba previa de la presunta lesión.
Una búsqueda inversa en Google Lens dirigió a una publicación en Facebook hecha por Uriarte el 11 de abril, en la que expresó su emoción por el desarrollo del encuentro.
Sin embargo, en ningún momento la publicación hace referencia a una lesión en la pierna ni menciona una supuesta fractura del diputado.
Por lo tanto, es falso que la imagen de la presunta radiografía tenga relación con una supuesta fractura del diputado Uriarte.