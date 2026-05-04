Un video en el que Juan Diego Zelaya recomienda usar agua reciclada para lavar platos está editado

San Pedro Sula, Honduras

En redes sociales circula un video en el que se atribuye a Juan Diego Zelaya, alcalde de la capital, una supuesta recomendación a la población para reutilizar varias veces el agua al lavar los platos como medida de ahorro. Sin embargo, la afirmación es falsa: el clip fue manipulado. En la secuencia original, Zelaya recomienda reutilizar el agua para regar las plantas, no para lavar los platos en repetidas ocasiones. El contenido difundido en redes altera el sentido del mensaje original del alcalde capitalino. "Si lavan los platos, vuelvan a usar esa agua para volverlos a lavar. Esta es una de las recomendaciones del alcalde capitalino, Juan Diego Zelaya", dice textualmente una publicación en Facebook, compartida casi de 400 veces desde el 1 de mayo de 2026.

La disminución de los niveles en los embalses que suministran agua a Tegucigalpa y Comayagüela anticipa un verano crítico, alertaron autoridades municipales. Datos de la Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (UMAPS) indican que, hace un mes, la represa La Concepción, considerada el principal reservorio de agua de la capital, registraba un poco más de la mitad de su capacidad. Mientras tanto, la represa Los Laureles reportaba, en ese mismo período, un nivel inferior al de la mitad de su capacidad total. A este panorama se suma el fenómeno de “El Niño”, denominado por su intensidad como “El Niño Godzilla” o “Súper Niño”, que podría provocar una reducción de lluvias en Honduras de hasta un 30%, dependiendo de la zona.

Video editado

Una búsqueda en Google con las palabras clave “Juan Diego Zelaya + recomendación + agua para lavar platos” direccionó a una entrevista en YouTube que Televicentro Noticias le hizo al edil capitalino, el 29 de abril de 2026. En la consulta, a partir del segundo 45, se escucha que Zelaya sí recomienda reutilizar el agua usada para lavar los platos, pero para regar las plantas, no para volver a lavar loza.