El HERALDO no publicó que Supremo fue nombrado ministro de Educación

San Pedro Sula, Honduras

En WhatsApp circula un contenido que muestra un supuesto arte atribuido a EL HERALDO, en el que se informa que el creador de contenido Lester Cardona, conocido como “Supremo”, es el nuevo secretario de Educación. Sin embargo, el contenido es falso. Se trata de una suplantación a la marca, con información creada y atribuida falsamente a EL HERALDO. Además, registros oficiales confirman que la titular de la Secretaría de Educación continúa siendo Ivette Argueta, sin cambios recientes en el cargo. “Supremo es nombrado nuevo ministro de educación”, dice literalmente en el supuesto arte de EL HERALDO.

El 27 de abril de 2026, el presidente Nasry Asfura sostuvo una reunión con “Supremo”. Durante el encuentro, acordaron el apoyo para la realización de un partido de tiktokers en el Estadio Nacional de Tegucigalpa, programado para agosto de este año. Esta iniciativa reúne a creadores digitales de la región en eventos deportivos que combinan entretenimiento. Surgió en agosto de 2025, con un primer partido entre Honduras y El Salvador. Estas actividades, orientadas a la recaudación de fondos para causas sociales, han ganado visibilidad y se han consolidado como un fenómeno mediático.

Es una suplantación

Una revisión manual de las cuentas oficiales de EL HERALDO en Instagram , Facebook y X no muestra registros del contenido viral ni de publicaciones similares. El equipo de redes del medio confirmó que el contenido no corresponde a su autoría ni fue publicado en sus plataformas digitales. Además, aclaró que el arte que circula incluye erróneamente la etiqueta “Sucesos”, una categoría que el medio utiliza exclusivamente para informar sobre crímenes y accidentes. Esto refuerza que se trata de un caso de suplantación, con el objetivo de dar apariencia de legitimidad a un contenido falso.

Sobre la imagen

Una búsqueda inversa de la imagen utilizada en el arte evidencia que fue sacada de contexto. La imagen original muestra al creador de contenido "Supremo” junto al presidente Nasry Asfura. El contexto real corresponde a una reunión relacionada con la coordinación de un partido de tiktokers en el Estadio Nacional Chelato Uclés, programado para el 1 de agosto de 2026, y no un nombramiento oficial.