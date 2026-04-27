Cossette López no ha dicho que el gobierno de Asfura “no sabe qué hacer”

San Pedro Sula, Honduras

Circula en redes sociales una publicación que atribuye a Cossette López, consejera del Consejo Nacional Electoral (CNE), un supuesto pronunciamiento sobre el gobierno del presidente Nasry Asfura, en el que presuntamente afirmó que “no despega” y que no saben “cómo jinetearlo”.

Sin embargo, la atribución es falsa. No hay registro de ese supuesto pronunciamiento en medios de comunicación ni en las cuentas oficiales de Cossette López.

“COSITO ADMITE QUE EL GOBIERNO NO DESPEGA Y MANDA AL PUEBLO A SEGUIR SOCANDO”, dice literalmente el texto sobrepuesto en una publicación de Facebook, compartida más de 30 veces desde el 24 de abril.