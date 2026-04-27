Génesis PN vs. Victoria, EN VIVO hoy: ¡Cierre de la jornada 21!

Tegucigalpa, Honduras.

Se cierra la penúltima jornada del Clausura 2026 de la Liga Nacional de Honduras en el calor de La Paz cuando el Génesis FC reciba al Victoria , ambos peleando cosas distintas en la temporada. El partido comienza a las 3:30 de la tarde.

-- DATOS PREVIOS --

Los policiales del portugués Fernando Mira, salvados del fatídico descenso tienen a tiro la clasificación a las Triangulares del certamen liguero. Ahora octavo lugar, un triunfo lo pondrá como sexto con 22 puntos, superando por uno al Platense y dependiendo de sí mismo para clasificar en la última fecha.

Por su parte el Victoria, que increíblemente al tener seis puntos en juego todavía tiene oportunidades de clasificar, pero esperando otros resultados, piensa más que todo en salvarse del descenso. El campeón nacional en 1994 lucha contra el no descenso y el triunfo es imperioso para cerrar la faena como local en La Ceiba vs Real España.

Ahora mismolos lecheros del Victoria son últimos de la tabla acumulada con 30 puntos, solo superados por un punto ya que CD Choloma ostenta 31 unidades. En caso de sumar, le pone sazón a la última fecha donde los cholomeños tendrán que visitar San Pedro Sulapara cerrar contra Marathón.