Calidad del aire en Distrito Central alcanza niveles insalubres

Tegucigalpa, Honduras.

De acuerdo con la información, a las 11:00 de la mañana el índice se mantenía en categoría insalubre, sin presentar mejoras significativas en el transcurso de la jornada.

A las 8:00 de la mañana de este lunes, las estaciones meteorológicas municipales indicaron que el índice de calidad del aire era insalubre, situación que representa un riesgo para la salud de sectores vulnerables.

La calidad del a ire en el Distrito Central registró niveles insalubres para grupos sensibles la mañana de este lunes 27 de abril, según reportes de la comuna capitalina.

Autoridades indicaron que los grupos más expuestos son los adultos mayores, niños y personas con enfermedades de base, quienes podrían experimentar efectos adversos en su salud.

En ese sentido, se recomendó el uso de mascarilla como medida preventiva, especialmente para quienes presentan afecciones respiratorias o cardiovasculares.

Entre las principales causas de este fenómeno se encuentra la bruma generada en las últimas horas, así como la lluvia registrada el día anterior.

Estos factores han provocado el arrastre de partículas contaminantes debido al ingreso de humedad en el ambiente, lo que incide directamente en la calidad del aire.

La combinación de condiciones climáticas ha favorecido la concentración de contaminantes en la atmósfera, reduciendo la visibilidad y afectando la respiración en ciertos sectores de la población.

Cabe señalar que en los últimos días el índice de calidad del aire se había mantenido en niveles moderados, sin representar mayores riesgos para la población.

No obstante, el cambio repentino en las condiciones obliga a mantener vigilancia y adoptar medidas de precaución para evitar afectaciones a la salud de los capitalinos.