Mariano Pineda confía en salvación de Choloma y avisa: "Nos vamos a jugar la vida"

Tegucigalpa, Honduras.

"Veníamos bien y lastimosamente por detalles... En los últimos 10 minutos nos anotan tres goles, no tuvimos esa concentración, nos caemos psicológicamente, en esa parte estamos fallando. Pero tenemos una oportunidad más, todavía seguimos dependiendo de nosotros y el jueves vamos a jugarnos la vida en el Yankel", explicó Pineda en zona mixta tras el encuentro contras las águilas.

El experimentado arquero confía en que lograrán quedarse en Primera División, aunque relata el duro momento que se vive cuando un equipo desciende. Afirma que ni trabajo pueden conseguir los jugadores en la siguiente temporada.

José Mariano Pineda dio la cara tras encajar cinco goles de Motagua en el Estadio Nacional, una derrota que comprometió la categoría del Choloma , que se jugará la vida en la última jornada del Clausura 2026 ante Marathón.

"Siempre trato de hablar con los compañeros y el profe también lo hace, hablamos bastante, pero tenemos que seguir, hoy nos hizo falta replegarnos un poco más, quisimos jugar los 90 minutos al mano a mano, pero estos equipos no fallan", valoró sobre el rendimiento de su club.

"Es difícil jugar un descenso, pero era más difícil cuando empezamos, estábamos abajo, pero seguimos dependiendo de nosotros, debemos ver en qué nos equivocamos para no volverlo a hacer porque el jueves no tenemos margen de error. Es un partido donde se define una categoría, tenemos que salir con todo, es una final", añadió.

Sobre si confía en lograr la permanencia, Pineda fue contundente: "Si, 100%. Le digo a la afición de Choloma que nos vamos a salvar, estaremos celebrando porque nos vamos a salvar".

Por otro lado, cuenta lo difícil que es irse a Segunda, algo que ya vivió hace un tiempo con Juticalpa. "Lastimosamente descendí con Juticalpa en 2017, es el único descenso que tengo, fue en una triangular con Honduras Progreso y Real de Minas. Nos ganó Real de Minas el último partido en Danlí. Es duro, es un momento que te marca porque en el siguiente torneo ya nadie te quiere contratar. Sabemos lo que nos estamos jugando, tenemos que dar borrón y cuenta nueva, ya no se puede hacer nada, perdimos este partido, tener autocrítica todos, sacudirnos y preparar el partido para el jueves porque es una final".

Para cerrar, el guardameta reconce que "acá tenemos incluido nuestra familia y amigos, cada uno de nosotros nos estamos jugando un contrato nuevo en el siguiente torneo. Nos vamos a jugar la vida y el jueves van a ver un Choloma diferente".